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У Клычкова появилось несколько новых советников по бизнесу
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У Клычкова появилось несколько новых советников по бизнесу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области руководители крупнейших предприятий региона стали советниками врио губернатора на общественных началах, сообщает пресс-служба правительства. Они все входят в Экспертный совет по развитию предпринимательства.
Это принципиально новый уровень взаимодействия власти и бизнеса, который открывает для предпринимательского сообщества уникальные возможности по участию в определении и реализации госполитики, накладывая при этом дополнительные обязательства: неукоснительное соблюдение законодательства, разделение ответственности за управление регионом. Такая система позволяет сделать деятельность органов власти более открытой, прозрачной, ориентированной на конкретные результаты, сообщается на сайте правительства.
Сегодня, 25 июля, прошло первое заседание Экспертного совета. Обращаясь к присутствующим, Клычков выделил основные задачи: повышение инвестиционной привлекательности области, разработка предложений по стимулированию предпринимательства.
Врио считает, что сотрудничество с компетентными и авторитетными профессионалами, поможет определить основные препятствия на пути развития бизнеса и оперативно их устранить, наметить реальные приоритеты дальнейшего движения вперед.
О целях Экспертного совета рассказал присутствующим Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин. Совет создан для выработки предложений по совершенствованию деятельности исполнительной власти и местного самоуправления, нормативно-правового регулирования, затрагивающего интересы предпринимательства. Заседания нового органа будут проводится один раз в месяц.
Сообщение У Клычкова появилось несколько новых советников по бизнесу появились сначала на РИА 57.
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