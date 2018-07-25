На Ямале сотрудникам юношеской спортшколы не выплачивали зарплаты

В ямальском поселке Сеяха возбуждены административные дела в отношении директора детско-юношеской спортшколы «Лидер», не оформившего на работу 12 сотрудников.

«Оплата страховых взносов за период выполнения работ в апреле 2018 года работодателем не производилась, кроме того нарушались сроки выплаты заработной платы», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Как выяснилось в ходе проверки, сотрудники, жаловавшиеся на задержки зарплат, и вовсе не были трудоустроены. Все они были наняты для административно-хозяйственных работ в апреле. Надзорным ведомством директору спортшколы внесено представление, по итогам его рассмотрения заместитель директора привлечен к дисциплинарной ответственности. Сейчас работодатель оформил трудовые отношения с сотрудниками и произвел выплаты страховых взносов на пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование.

«В отношении юридического лица МБДОУ «ДЮСШ „Лидер“ и его директора Рябова Сергея Сергеевича за несвоевременное оформление трудовых договоров в апреле 2018 года с 12 гражданами, прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ , за несвоевременную выплату заработной платы по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении в ГИТ в ЯНАО», — подчеркивают в ведомстве.

Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.