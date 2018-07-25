В Нижегородской области признаны банкротами и лишены лицензий пять домоуправляющих компаний

Среди них «Твой дом» в Нижнем Новгороде, «Ильинское» в Городецком районе, Городская домоуправляющая компания в Выксе, «Жилсервис-2» в Арзамасском районе и Кулебакская центральная управляющая компания.

Андрей Чертков. — В 2018 году вступили в силу изменения федерального законодательства, позволяющие лишать домоуправляющие компании лицензии. В августе будут рассмотрены дела ещё 100 ДУКов, которые не занимаются своей прямой деятельностью — содержанием многоквартирных домов. Одновременно усиливается контроль за работой управляющих компаний со стороны Госжилинспекции. Некоторые из этих организаций были созданы только для того, чтобы копить долги и перепоручать управление домами другим компаниям. Этот процесс мы сейчас останавливаем, чтобы жители были спокойны и за свои деньги, и за качество предоставляемых услуг, — отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области

По данным ресурсоснабжающих компаний, ДУКи, которые уже лишены лицензий, действительно имели миллионные долги. Только «ТНС энерго НН» Кулебакская центральная управляющая компания задолжала 4 млн рублей, Городская домоуправляющая компания в Выксе — 1,4 млн При этом большинство жителей добросовестно оплачивало счета за электричество.

Исполнят в лучшем виде

В областном центре заработала новая система контроля за качеством коммунальных услуг «Наш Нижний».

Оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отследить её исполнение и оценить результат можно онлайн с компьютера или смартфона по адресам нашнн.рф или open.nnov.ru или позвонив по телефону 005.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов пояснил, что каждое обращение фиксируется в системе «Наш Нижний» и моментально попадает в домоуправляющую компанию для устранения проблемы и в мэрию — на контроль. Ни одна заявка не может быть «закрыта» без оценки жителя — собственник (наниматель) должен подтвердить, что доволен качеством. В противном случае обращение возвращается в обслуживающую организацию. Для департамента жилья на сайте создан отдельный кабинет, куда выводятся все неисполненные, незакрытые заявки.

За две недели июля от жителей поступило 460 обращений, исполнено 155.