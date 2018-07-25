Остановиться невозможно: в Москве пройдет танцевальный марафон

Победители отборочных соревнований поборются за призовые места. Зрителей ждут зажигательное танго, ча-ча-ча и многое другое.

27 июля парк «Сокольники» порадует жителей Москвы веселым событием с прекрасной атмосферой — в пятницу состоится масштабный танцевальный марафон. Его будут утраивать для участников столичного проекта «Московское долголетие», которые посетят соревнования, чтобы представить свои танцевальные программы. Каждая из них подразделяется на уровни от начинающего (в нем участвуют 24 человека от каждого округа столицы), до продвинутого (12 пар от каждого округа) и уровня мастеров (так же по 12 пар от каждого округа). Этот марафон по праву будет считаться самым крупным мероприятием лета 2018 года, которое организуется специально для жителей Москвы старшего возраста.

Гости свободно смогут пройти на сценическую площадку — именно там состоится музыкальный концерт с участием известный артистов и танцоров.

Праздник готовится принять более трех тысяч человек, каждого из которых ждет свободный вход.