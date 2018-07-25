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Госдума приняла закон, упрощающий процедуру внешних заимствований РФ
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Госдума приняла закон, упрощающий процедуру внешних заимствований РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении условий ратификации договоров о внешних заимствованиях в РФ — список оснований, по которым такие договоры подлежат обязательной ратификации, может быть сокращен.
"Нововведение позволит упростить и ускорить процедуру государственных заимствований Российской Федерации, что в свою очередь будет способствовать расширению возможностей Российской Федерации по привлечению внешних займов", — говорится в пояснительной записке к документу.
Закон, который вносит изменения в Бюджетный кодекс РФ, был инициирован группой депутатов во главе с первым замруководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.
Сейчас договоры о государственных внешних заимствованиях РФ подлежат ратификации, если предусмотренные ими займы не включены в программу государственных внешних заимствований РФ, если привлекаемые в связи с заимствованиями финансовые средства превышают сумму, эквивалентную $10 млн на весь срок займа, если исполнение таких договоров приводит к превышению верхнего предела государственного внешнего долга, утвержденного бюджетом, а также по другим основаниям.
Авторы документа считают такой список условий чрезмерным. «Представляется излишней и избыточной дополнительная процедура ратификации вышеуказанных договоров в зависимости от суммы заимствования финансовых средств в случае включения данных займов в программу государственных внешних заимствований РФ посредством внесения изменений в бюджет», — говорится в пояснительной записке.
Только одно условие
Закон предусматривает обязательную ратификацию только для договоров о государственных внешних заимствованиях с международными финансовыми организациями, учредительные документы которых ранее не были ратифицированы по основаниям, предусмотренным законодательством о международных договорах РФ.
Кроме того, в Бюджетный кодекс вносятся изменения, отменяющие отражение в программе государственных внешних заимствований РФ всех займов, величина которых превышает сумму, эквивалентную $10 млн на весь срок займа. Исключается также требование о детализации конкретных займов в объеме не менее 85% общего объема внешних заимствований, а также о включении соглашений о займах, заключенных в предыдущие годы, если такие соглашения не утратили силу.
Поправками ко второму чтению из Бюджетного кодекса исключена норма, согласно которой Минфин и правительство вправе осуществлять внешние финансовые заимствования, не включенные в программу государственных внешних заимствований РФ в рамках реструктуризации внешнего госдолга РФ, которая приводит к снижению расходов на его обслуживание в рамках установленного верхнего предела государственного внешнего долга.
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