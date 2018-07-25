Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым

— Год пыталась сбыть дом через риэлторов, но они мне лишь голову морочили, теперь действую напрямую, — призналась актриса «Антенне». — Покупателей пока не нашла — надеюсь, «Антенна» мне в этом поможет! Продаю не просто дом, а образ жизни большой семьи. Крутое фамильное гнездышко, где все придумала сама. А это стоит дороже, ведь покупателю я объясню, как там надо жить. И это не все: счастливчика лично познакомлю со всеми жителями Химок, начиная от директоров — конной школы и гольф-клуба, пристрою везде. Дом — в прекрасном районе, в километре от противотанковых ежей. Его мы строили вместе с моим первым мужем Колей Фоменко 10 лет назад, а после развода он целико достался мне. 400 метров, 3 этажа, 24 сотки с яблонями, грушами, малиной. Неподалеку — пруд с осетрами. Покупателю достанется и вся мебель — она входит в цену: ручки дверные бронзовые (их отливали из квартиры Коли, которой 300 лет), столы журнальные (их вырезала из швейной машинки), абажур (его сшила с реставратором Третьяковской галереи), два буфета (начала XIX и начала XX века), рояль! Ну, разве что рояль разрешаю не брать, тогда выйдет дешевле. В кухне есть окно в полу, оно ведет в погреб, а там домашние консервы и разносолы. Сама я перебралась в центр, потому что дети выросли да и на работу в театр ездить дорого и долго.

— Я живу не одна, но не с Борей (за сына Василия Ливанова она еще год назад собиралась замуж, пара то расставалась, то сходилась вновь. — Прим. «Антенны»), — продолжает она. — Мы не общаемся с мая. Я влюбленна в него до безумия, для меня он — древнегреческий бог, настолько красив! Кстати, недавно ученые нашли в Помпеях голову гладиатора, вырезанную из слоновой кости, — вылитый Боря! Но одно дело — перед ним благоговеть, а другое — жить. Жить с ним невозможно. Мы абсолютно разные: он — интроверт, я — экстраверт. Он по ночам книги пишет, а меня тянет в шумные компании. Он любит фантастику, я — беллетристику. Он — на компьютерах играть, я — слушать лекции. Я под него подстраиваться не могу, он под меня — не хочет. Верность я ему не храню — не в том возрасте, чтобы крест на себе ставить. Раз не сошлись, то я свободна. Надеюсь, и он обретет покой — я его вечно до стресса доводила. Передайте ему, пожалуйста, через «Антенну», что я очень по нему скучаю. Но пусть не звонит, а то я расплачусь!

Что дарить на новоселье: свежие идеи

Читайте также: