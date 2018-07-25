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Власти Ставрополья направят 128 млн рублей на уборочную технику для ЖКХ
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Власти Ставрополья направят 128 млн рублей на уборочную технику для ЖКХ 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Бюджет Ставропольского края удвоит сумму на обновление парка коммунальной техники до 128 млн рублей в 2018 году, финансирование этого направления будет осуществлено впервые за восемь лет, сообщает в среду пресс-служба краевого министерства ЖКХ.
"По поручению губернатора Владимира Владимирова в 2018 году будет направлено 128 млн рублей из регионального бюджета на обновление парка коммунальной техники. Решение о финансировании этого направления принято впервые за восемь лет", — сообщает пресс-служба.
Первый транш в 64 млн рублей на обновление парка уборочной техники уже получили Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск. На сегодняшний день эти муниципалитеты проводят конкурсные процедуры на закупку спецтехники. Еще 64 млн рублей дополнительно выделят из краевого бюджета до конца года. Министерство объявило о начале приема заявок от муниципальных образований края на получение этой субсидии.
"Такая форма господдержки сегодня объективно востребована. Как видно из заявок, которые поступают от органов местного самоуправления, больше всего на местах нужна подметально-уборочная техника", — сказал министр ЖКХ края Роман Марченко.
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