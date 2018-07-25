В Челябинской области задолженность по зарплате свыше 190 млн рублей 

Вчера, 24 июля, в прокуратуре Челябинской области состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов работы за 1 полугодие 2018 года при участии начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе Юрия Турыгина.
«У прокуроров на постоянном контроле находилось исполнение действующего законодательства в сфере оплаты труда. В отношении недобросовестных предпринимателей по материалам прокурорских проверок было возбуждено 13 уголовных дел, а в результате проведенной работы была погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 134 миллиона рублей», — сообщает областная прокуратура.
Однако, задолженность по-прежнему значительная, так по Челябинской области работодатели задолжали сотрудникам свыше 190 миллионов рублей.