В Челябинской области задолженность по зарплате свыше 190 млн рублей

«У прокуроров на постоянном контроле находилось исполнение действующего законодательства в сфере оплаты труда. В отношении недобросовестных предпринимателей по материалам прокурорских проверок было возбуждено 13 уголовных дел, а в результате проведенной работы была погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 134 миллиона рублей», — сообщает областная прокуратура.

Однако, задолженность по-прежнему значительная, так по Челябинской области работодатели задолжали сотрудникам свыше 190 миллионов рублей.