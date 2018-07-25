В Волгограде на 7-ой Гвардейской взялись за старый заброшенный сквер

В Центральном районе Волгограда на улице 7-ой Гвардейской рядом с остановкой общественного транспорта начиная с прошлой недели наводят порядок в старом заброшенном сквере. Рабочие дни напролет кладут там асфальт и собираются класть плитку на остановке.

Рядом с остановкой скоро уложат новую плитку

— Когда увидел рабочих в сквере, просто обомлел, — рассказывает V1.ru местный житель Петр Афанасьев. — Очень долгие годы за сквером никто не ухаживал. Пешеходных дорожек там никогда не было, такое чувство. Ограждения вдоль дороги были покосившимися и только все уродовали. Сейчас рабочие правят заборы. Ремонтируют пешеходную зону. Спасибо, что наконец-то взялись за эту территорию.

Строительство пешеходных дорожек уже подходит к концу

По словам волгоградца, совсем не лишним было бы организовать в сквере хоть какое-то освещение.

— В темное время суток ходить там очень боязно. Нет ни одного фонаря, и совсем не видно, что под ногами. Я уже молчу, что какой-нибудь молодой особе на пути может встретиться хулиган.

Поправят и приведут в порядок ограждение вдоль дороги

Уже на днях на 7-ой Гвардейской завершат ремонт пешеходных дорожек на подступах к остановке. Их рабочие фактически построили заново, организовав бордюры, засыпав щебнем для последующей укладки асфальта. На остановке общественного транспорта бригады уложат плитку. Территорию уже подготовили для этого.