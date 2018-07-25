Браконьеры лишись два центнера рыбы и автомобиля за прошедшую неделю 

Государственными инспекторами рыбоохраны за прошедшие семь месяцев года выявлено нарушений на 564 тыс. рублей. Всего на Северо-Западе России выписано 262 протокола об административных правонарушениях
Пресс-служба Северо-Западного теруправления Росрыболовства сообщает, что за минувшую неделю в Петербурге и Ленобласти выявлено 94 административных правонарушений. Они касаются области защиты биологических ресурсов. Всего выписано штрафов на 142 тыс. рублей. Отметим, что инспекторы смогли взыскать штрафов на сумму почти 85 тыс. рублей.
Изъято 216 кг рыбы, выловленной незаконно, 25 орудий лов и один автомобиль браконьеров.