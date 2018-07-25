Свердловские энергетики «вычли» из зарплат должников 51 миллион рублей

Более 51 миллиона рублей за январь — июнь 2018 года было принудительно взыскано с зарплатных счетов жителей Свердловской области , задолжавших за коммунальные услуги ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

В районные суды за это время подано 35 тысяч исков к неплательщикам на общую сумму более 305 миллионов рублей. Удовлетворены 13 тысяч заявлений на 101 миллион рублей. В рамках принудительного производства энергосбытовая компания истребовала почти 26 миллионов рублей на основании судебных приказов. Еще 25 миллионов рублей взыскали судебные приставы.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 1 166 исковых заявлений подано против екатеринбужцев, задолжавших 15 миллионов рублей за тепло и горячую воду. В целом жители мегаполиса «забыли» заплатить за теплоэнергоресурсы свыше 170 миллионов рублей.

В преддверии отопительного сезона «ЭнергосбыТ Плюс» и судебные приставы усилят работу по взысканию коммунальных долгов. Последний рейд ознаменовался арестом телевизоров и музыкального центра неплательщиков.