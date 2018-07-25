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Онлайн-сервисы фискалов набирают популярность
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Онлайн-сервисы фискалов набирают популярность 

Время бухгалтера 1 час назад
ФНС РФ продолжает активно рекламировать своих онлайн-помощников. На этот раз ведомство опубликовало данные об обращениях к службе «Заполнить платежное поручение». С начала года сервисом воспользовались 2,3 млн плательщиков, а в прошлом году за тот же период пользователей было почти в два раза меньше.
Сервис поможет подготовить платежки для уплаты налогов, сборов и других платежей в электронной форме и разработан с прицелом на все группы плательщиков. Также онлайн-помощник максимально автоматизирован. К примеру, если гражданин забыл КБК, то после того, как будут заполнены поля с видом и наименованием платежа, сервис сам подставит нужный код.
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