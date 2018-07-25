Готовится указ президента о дополнительных проверках чиновников

Минтруд России разработал проект указа президента РФ о порядке проверки сведений, представляемых кандидатами в госслужащие, а также теми, кто уже занимает такие должности.

По словам разработчиков проекта, проверка предоставленных гражданином при поступлении на госслужбу персональных данных и иных сведений предусмотрена законом о госслужбе, положением о конкурсе на замещение вакантной должности госслужбы и другими правовыми актами. Однако Положение о проверке достоверности и полноты сведений в редакции указа президента РФ от 2017 года, в отличие от ранее действовавшей редакции, предусматривает проверку сведений только в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений.

Для устранения этого правового пробела был разработан проект нового положения. Предполагается, что проверка достоверности и полноты представленных сведений может проводиться как в отношении претендентов на должности госслужбы, так и в отношении тех, кто уже трудится на таких должностях. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде сотрудником кадровой службы, ответственным за прием и анализ сведений, правоохранительными органами , иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и иных общероссийских общественных объединений, Общественной палатой РФ , а также общероссийскими средствами массовой информации. При этом информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

Проверять данные будут кадровые службы госорганов. При этом они могут использовать сведения из интернета, направлять запросы в различные госорганы, предприятия и организации. Им разрешается, помимо всего прочего, проводить беседы с «проверяемым» гражданином, получать от него пояснения, а также наводить справки у иных лиц.

Госорганы и организации обязаны отвечать на запросы, касающиеся таких проверок, в течение семи дней. В исключительных случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 30 дней. Согласно Положению о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы проверка достоверности сведений должна быть проведена в срок до 15 календарных дней, что на практике не всегда представляется возможным. Проектом указа предлагается внести дополнения в Положение о конкурсе, позволяющие продлевать сроки проверки представленных претендентами сведений с одновременным переносом срока начала второго этапа конкурса на срок до 45 дней.

Если по результатам проверки гражданин был назначен на должность, а к действующему госслужащему не были применены меры юридической ответственности, повторная проверка этих лиц может проводиться не ранее, чем через три года. Исключение может быть сделано только в ситуациях, когда это лицо вновь станет претендентом на государственную должность или на включение в кадровый резерв госоргана.