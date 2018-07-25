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Как жили советские немцы в СССР в годы войны
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Как жили советские немцы в СССР в годы войны 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Великая Отечественная внесла очень большие изменения в жизнь множества людей. На судьбе этнических немцев, проживающих в Советском Союзе, она, например, отразилась самым роковым образом. До 1941-го советским гражданам, имевшим немецкие корни, жилось достаточно неплохо. В Союзе приветствовалось стремление этого народа возрождать и сохранять свою национальную идентичность.
До войны
Более того, этническим немцам предоставлялось исключительное право создать свою автономию. В 1918-м образовалась Трудовая коммуна поволжских немцев. Правительство решило на этом не останавливаться, в результате чего в конце 1923 года это административное образование было трансформировано в Автономную Республику Немцев Поволжья.
Столица республики располагалась в городе Покровск, переименованном в 1931-м в Энгельск. По официальным данным переписи, на территории Союза в 1939 году проживали более 1427 тысяч этнических немцев. Доброжелательность к ним сохранялась только до конца 1930-х годов, до того, как дипломатические отношения между Германией, в которой установился фашистский режим, и СССР сильно испортились.
В 1935 году советских немцев стали выселять из Автономной Республики в степи Казахстана, а в 1937-м ввиду фашистской угрозы и вовсе началась «немецкая операция». В первую очередь арестовали всех немцев, трудившихся на оборонных предприятиях. Затем аресты продолжились и среди обычных граждан. За все время операции под стражу были заключены около 68 тысяч немцев. 55 тысяч из них получили тюремный срок или были сосланы.
Особенно свирепствовал НКВД в приграничных районах. Этнических немцев массово увольняли из армии; дело каждого пристально рассматривалось на предмет наличия родственных и иных связей за границей. Стремление к национальной идентичности пресекалось, а все немецкие школы были закрыты.
Во время и после войны
Еще труднее пришлось этническим немцам после объявления Германией войны. В августе 1941-го Автономная Республика Немцев Поволжья была ликвидирована. Всех ее граждан старались выслать из Советского Союза. Этот процесс начался еще в 1939 году. Тогда по соглашению с Германией из Прибалтики, Буковины и Бессарабии были добровольно репатриированы на родину около 400 тысяч этнических немцев. После 1941-го этот процесс стал насильственным и тотальным. Все имущество переселенцев конфисковывалось.
В период 1941-1945 гг. часть украинских немцев перешла на сторону фашистов, они принимали участие в массовых расстрелах евреев. После разгрома нацистской Германии указом советского правительства всем высланным в спецпоселения (это более 1220 тысяч человек) было строжайше запрещено возвращаться домой. За нарушение закона полагалось суровое наказание — 20 лет каторги. Опальные немцы так и остались жить на Дальнем Востоке, в Сибири, степях Средней Азии и других местах высылки.
Некоторые послабления были сделаны только в 1955 году. Немцам вернули их гражданские права и разрешили репатриацию в Австрию, ГДР и ФРГ. Ежегодно из Советского Союза выезжали несколько тысяч немцев. В 1957 году тем, кто остался, разрешили учиться, разговаривать и издавать газеты на родном языке.
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