В Карелии количество заразившихся корью выросло до 17 человек

"С 5 июля по 24 июля в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия поступило 30 экстренных извещений на случаи подозрения на заболевание корью среди населения Олонецкого района, в том числе у шести детей до 17 лет. Диагноз подтвержден у 17 больных (из них пять детей). Госпитализировано пять человек", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 16 июля лабораторно было подтверждено девять случаев, пациенты были доставлены в Республиканскую инфекционную больницу.

В Олонецком районе организована дополнительная вакцинация населения. К настоящему времени привиты 1,4 тысячи человек.