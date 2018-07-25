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В Карелии количество заразившихся корью выросло до 17 человек
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В Карелии количество заразившихся корью выросло до 17 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июл — РИА Новости. Число заразившихся корью в Карелии выросло с девяти до 17 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"С 5 июля по 24 июля в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия поступило 30 экстренных извещений на случаи подозрения на заболевание корью среди населения Олонецкого района, в том числе у шести детей до 17 лет. Диагноз подтвержден у 17 больных (из них пять детей). Госпитализировано пять человек", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что к 16 июля лабораторно было подтверждено девять случаев, пациенты были доставлены в Республиканскую инфекционную больницу.
В Олонецком районе организована дополнительная вакцинация населения. К настоящему времени привиты 1,4 тысячи человек.
Кроме того, Минздрав Карелии намерен провести массовую иммунизацию жителей республики против кори.
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