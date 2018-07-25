Ещё
В Китае выступили против планов США по военному сотрудничеству с Тайванем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае выступили против планов США по военному сотрудничеству с Тайванем 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Китай призывает США не усложнять двусторонние отношения и не усугублять тайваньский вопрос посредством укрепления сотрудничества Вашингтона и Тайбэя в военной сфере, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее комитет по делам вооруженных сил сената Конгресса США опубликовал отчет, посвященный проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. В документе выделены несколько пунктов, касающихся Китая, включая укрепление военного сотрудничества с Тайванем и усиление присутствия в Южно-Китайском море. Текст документа был согласован, но пока не одобрен американскими законодателями.
"Китай крайне недоволен и выражает решительный протест в связи с упомянутыми пунктами, касающимися КНР, в проекте США по расходам на оборону на 2019 финансовый год. Мы многократно делали строгое представление США в связи с этим вопросом", — сказал дипломат.
По его словам, «если соответствующий закон будет принят, то это нанесет серьезный ущерб взаимному доверию, контактам и сотрудничеству Китая и США в соответствующих сферах, а также может навредить миру и стабильности в Тайваньском проливе».
"Китай настойчиво просит США отказаться от менталитета холодной войны и принципов «игры с нулевой суммой», убрать из документа соответствующий негативный контент, чтобы поддерживать уверенное развитие двусторонних межгосударственных отношений, а не создавать помех этому процессу", — подчеркнул представитель ведомства.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом171
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина229
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны241
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2913
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение