В Китае выступили против планов США по военному сотрудничеству с Тайванем

ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости Китай призывает США не усложнять двусторонние отношения и не усугублять тайваньский вопрос посредством укрепления сотрудничества Вашингтона и Тайбэя в военной сфере, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее комитет по делам вооруженных сил сената Конгресса США опубликовал отчет, посвященный проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. В документе выделены несколько пунктов, касающихся Китая, включая укрепление военного сотрудничества с Тайванем и усиление присутствия в Южно-Китайском море. Текст документа был согласован, но пока не одобрен американскими законодателями.

"Китай крайне недоволен и выражает решительный протест в связи с упомянутыми пунктами, касающимися КНР, в проекте США по расходам на оборону на 2019 финансовый год. Мы многократно делали строгое представление США в связи с этим вопросом", — сказал дипломат.

По его словам, «если соответствующий закон будет принят, то это нанесет серьезный ущерб взаимному доверию, контактам и сотрудничеству Китая и США в соответствующих сферах, а также может навредить миру и стабильности в Тайваньском проливе».

"Китай настойчиво просит США отказаться от менталитета холодной войны и принципов «игры с нулевой суммой», убрать из документа соответствующий негативный контент, чтобы поддерживать уверенное развитие двусторонних межгосударственных отношений, а не создавать помех этому процессу", — подчеркнул представитель ведомства.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.