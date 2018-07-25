Суд обязал администрацию Печор поставить на кадастровый учёт местные кладбища

Прокуратура Печорского района во время надзорных мероприятий выяснила, что кладбища в деревне Малы и в Старом Изборске не поставлены на государственный кадастровый учет, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что прокурор района обратился в местный суд, чтобы тот обязал администрацию городского поселения «Печоры» провести межевание этих земельных участков и поставить их на кадастровый учет. Суд удовлетворил иск прокурора района. Решение суда в законную силу не вступило. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».