Ещё
Суд обязал администрацию Печор поставить на кадастровый учёт местные кладбища
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд обязал администрацию Печор поставить на кадастровый учёт местные кладбища 

Псковская губерния 1 час назад
Прокуратура Печорского района во время надзорных мероприятий выяснила, что кладбища в деревне Малы и в Старом Изборске не поставлены на государственный кадастровый учет, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что прокурор района обратился в местный суд, чтобы тот обязал администрацию городского поселения «Печоры» провести межевание этих земельных участков и поставить их на кадастровый учет. Суд удовлетворил иск прокурора района. Решение суда в законную силу не вступило. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Митрополит Тихон Шевкунов наградил 20 священнослужителей Псковской области На реке Пскове прошёл заплыв «Ганзейский хайп» Роспотребнадзор по Псковской области за неделю выявил 11 проб воды, не соответствующих нормам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом196
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина251
Таджикистан направил ноту России114
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2916
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение