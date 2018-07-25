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Топ-менеджера ФКУ «Приуралье» заподозрили в растрате
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Топ-менеджера ФКУ «Приуралье» заподозрили в растрате 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Башкирии одного из руководителей ФКУ «Приуралье» (подразделение Росавтодора) подозревают в растрате. Как сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР, мужчина подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг по контракт, зная, что контрагент не исполнил обязательства, после чего распорядился перевести 5 миллионов рублей на счет фирмы.
Сейчас следственные действия продолжются. Дело возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Башкирии при ремонте трассы М-5 не досчитались крупной суммы денег. Директор фирмы подготовил поддельные документы о том, что товар якобы отгружен. Товар так и не дошел до места назначения, тем не менее, коммерческой фирме выплатили всю сумму, указанную в договоре, — 33 милллиона рублей
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