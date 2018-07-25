Более 10 тысяч военнослужащих в Сибири подняты по учебной тревоге

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Свыше 10 тысяч военнослужащих 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках проведения недели боевой готовности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"Более 10 тысяч военнослужащих в Сибири подняты по тревоге в рамках проведения недели боевой готовности. Военнослужащие отработали вопросы по приведению в высшую степень боевой готовности, они включают в себя получение оружия, экипировки и боеприпасов, снятие военной техники с кратковременного хранения, выход из парка боевых машин и совершение марша в район формирования", — сказали в пресс— службе.

Также военнослужащие отработали действия в случае нападения условного противника на особо важные объекты.