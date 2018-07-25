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Более 10 тысяч военнослужащих в Сибири подняты по учебной тревоге
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Более 10 тысяч военнослужащих в Сибири подняты по учебной тревоге 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Свыше 10 тысяч военнослужащих 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках проведения недели боевой готовности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.
"Более 10 тысяч военнослужащих в Сибири подняты по тревоге в рамках проведения недели боевой готовности. Военнослужащие отработали вопросы по приведению в высшую степень боевой готовности, они включают в себя получение оружия, экипировки и боеприпасов, снятие военной техники с кратковременного хранения, выход из парка боевых машин и совершение марша в район формирования", — сказали в пресс— службе.
Также военнослужащие отработали действия в случае нападения условного противника на особо важные объекты.
41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты и связи.
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