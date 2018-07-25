Ещё
ФТС выявила с начала года более 4 тысяч тонн санкционных товаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФТС выявила с начала года более 4 тысяч тонн санкционных товаров 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
ФТС России в первом полугодии 2018 года выявила более 4 тыс. тонн санкционных товаров. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газету.Ru».
"В I полугодии 2018 года мобильные группы ФТС России проверили 61,1 тыс. транспортных средств, из них в более чем 2,1 тыс. автомобилей (около 3,5%) были установлены нарушения. Выявлено 30,2 тыс. тонн товаров, запрещенных к ввозу в Россию, в том числе 4,1 тыс. тонн санкционных товаров", — заявили в ФТС.
Уточняется, что в сопредельные государства возвращено 24,5 тыс. тонн товаров, а уничтожено было 3,5 тыс. тонн товаров.
Ранее сообщалоcь, что правительство хочет ввести штрафы за оборот санкционных товаров.
Газета.Ru: последние новости
ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес интернет-аудитории за всю историю Россияне потребовали наказать школьницу за убийство котенка В ЕК рассказали о возможных ответных мерах на американские пошлины
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом151
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина198
Таджикистан направил ноту России111
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны237
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2912
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение