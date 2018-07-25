ФТС выявила с начала года более 4 тысяч тонн санкционных товаров

ФТС России в первом полугодии 2018 года выявила более 4 тыс. тонн санкционных товаров. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

"В I полугодии 2018 года мобильные группы ФТС России проверили 61,1 тыс. транспортных средств, из них в более чем 2,1 тыс. автомобилей (около 3,5%) были установлены нарушения. Выявлено 30,2 тыс. тонн товаров, запрещенных к ввозу в Россию, в том числе 4,1 тыс. тонн санкционных товаров", — заявили в ФТС.

Уточняется, что в сопредельные государства возвращено 24,5 тыс. тонн товаров, а уничтожено было 3,5 тыс. тонн товаров.

Ранее сообщалоcь, что правительство хочет ввести штрафы за оборот санкционных товаров.