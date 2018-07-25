Ещё
Топ-менеджеров Delta и American Airlines усадили в кресла для эконом-пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топ-менеджеров Delta и American Airlines усадили в кресла для эконом-пассажиров 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Тем не менее, топ-менеджеры отметили, что если клиент хочет больше места для ног, то он может доплатить за повышение класса обслуживания.
"Теперь я чувствую то, что испытывают наши клиенты", — отметил глава American Airlines Дуг Паркер. А его коллега из компании Delta добавил, что ранее перевозчики шли на уменьшение мест для сидения, так как теряли деньги и были вынуждены вместить в самолет как можно больше пассажиров.
Сообщается, что журналисты попросили принять участие в эксперименте и главу авиакомпании United, но он отказался.
РЖД-Партнер: последние новости
Минтранс РФ решит вопрос об использовании типа воздушных судов для Южных Курил Сербия начала строительство участка ВСМ РЖД расширяет географию действия Делового проездного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом191
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина242
Таджикистан направил ноту России113
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2914
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение