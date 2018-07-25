Топ-менеджеров Delta и American Airlines усадили в кресла для эконом-пассажиров

Тем не менее, топ-менеджеры отметили, что если клиент хочет больше места для ног, то он может доплатить за повышение класса обслуживания.

"Теперь я чувствую то, что испытывают наши клиенты", — отметил глава American Airlines Дуг Паркер. А его коллега из компании Delta добавил, что ранее перевозчики шли на уменьшение мест для сидения, так как теряли деньги и были вынуждены вместить в самолет как можно больше пассажиров.

Сообщается, что журналисты попросили принять участие в эксперименте и главу авиакомпании United, но он отказался.