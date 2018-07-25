«Вдруг вырежут под строительство?»: УГМК огородила часть Зеленой Рощи забором

У парка «Зеленая Роща» рядом с клиникой «УГМК-Здоровье» начали ставить забор. Он идет от границ участка УГМК вглубь парка и должен закончиться на тротуаре. Об этом сообщили несколько очевидцев, которые гуляют в парке и занимаются там спортом.

— От парка и так добрую часть под новостройки со стороны улицы Шейнкмана оттяпали. И здесь, видимо, какие-то очередные усилия направлены на то, чтобы вековые сосны радовали какую-то определённую, так скажем, часть горожан. Или, чего хуже, вырежут под строительство, — говорит Роман, который заметил забор во время утренней пробежки.

Рабочие на участке подтвердили, что территория огораживается силами УГМК. При этом горожанам и корреспонденту E1.RU они сообщали разное: что холдинг «выкупил этот участок», что тут «будут строить» или тут «будет тротуар».

На кадастровой карте Росреестра участок, где строят забор, никак не отмежеван: он по-прежнему относится к парку, а участок УГМК заканчивается там, где начинается парк.

В пресс-службе УГМК подтвердили, что ведут работы, но заверили, что сплошного тротуара и уж тем более стройки тут не будет: это зеленая зона, которую обязательно откроют.

— По соглашению с муниципальными властями мы облагораживаем, приводим в порядок и благоустраиваем часть парка «Зеленая Роща», примыкающую к клинике УГМК, — сообщила представитель пресс-службы УГМК-Холдинга Нина Пелевина . — Ограждение временное, сейчас оно необходимо для обеспечения спокойного хода работ и ради безопасности — чтобы, например, незакрепленные малые архитектурные формы не повредили гуляющим тут взрослым и детям.

Как пояснили в УГМК, благоустройство будет произведено в августе-сентябре 2018 года: здесь сделают бехатоновые дорожки, резиновое покрытие спортивных площадок, зону для малышей с песочницей и городком, спортивные турники (воркаут) и спортивные снаряды для посетителей старшего возраста, озеленение в виде высадки кустов и лавочки с урнами. После благоустройства территория будет открыта для всех посетителей парка.

В УГМК также показали эскизы будущего благоустройства. В «УГМК-Здоровье» заверили, что существующие зеленые насаждения вырубаться не будут.