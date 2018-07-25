Симкомат: предприниматель из Ижевска изобрел «убийцу» салонов связи

Ижевск. Удмуртия . Предприниматель из Ижевска Артем Субботин придумал и реализовал новый аппарат по продаже сим-карт. Об этом сообщается на портале Mobile-revie.

Симкомат — это небольшой терминал, который вместе с подставкой весит всего около 30 кг. Старое подобное устройство выделялось внушительными габаритами и весом за 200 кг. Кроме того, оно было достаточно сложным в использовании: подписанный договор нужно было засовывать его в слот для сканирования и совершать ещё множество действий. Отмечается, что новая версия работает гораздо проще. На сайте оператора нужно заранее выбрать подходящий вам тариф, ввести данные, оплатить. Затем подойти к симкомату, приложить к сканеру выданный QR-код и получить симку. Код срабатывает один раз.

Аппарат раздает wi-fi. В один симкомат влезает 150 карт. Когда карты заканчиваются, аппарат посылают владельцу уведомление. Цена устройства — 2 тыс. долларов. И, по мнению разработчиков, оно окупится в течение 3 месяцев.

Пока что про работу симкомата в России неизвестно. Однако компания уже заключила контракт с оператором Drimsim. Уже осенью новое устройство можно будет встретить, например, по прилету в Испанию

Также нужно отметить, что аппарат может выдавать не только сим-карты, но любые карты стандартного размера — банковские, проездные, пропуска и так далее. Всё взаимодействие происходит через приложение в телефоне.