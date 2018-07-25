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Результаты исследования предоставили новые свидетельства происхождения и распространения зауроподовых динозавров
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Результаты исследования предоставили новые свидетельства происхождения и распространения зауроподовых динозавров 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Пекин, 25 июля /Синьхуа/ — По результатам изучения окаменелостей, китайские палеонтологи определили, что они принадлежат видам динозавров, которые, как ранее считалось, не обитали на территории современной Восточной Азии. Данное открытие ставит под сомнение предположения о месте возникновения данных видов и их последующем распространении.
Палеонтологи из Академии наук Китая подтвердили, что окаменелости принадлежат роду динозавров под названием «Lingwulong shengqi», который относится к надсемейству Диплодокоидов. Окаменелости, состоящие из 7-10 неполных скелетов, принадлежащих взрослым особям и детенышам, были обнаружены в Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-Западный Китай/ в 2004 г.
Ученые выяснили, что эти динозавры были широко распространены в Восточной Азии, которая в то время являлась частью суперконтинента Пангея, который начал раскалываться на части около 175 млн лет назад.
Диплодокоиды — надсемейство зауроподовых динозавров, которые представляли собой огромных травоядных животных с длинной шеей, обитавших в юрский и меловой периоды.
Ранее также считалось, что раскол континента сказался на эволюции зауроподов, в результате чего, в Восточной Азии появились эндемические виды динозавров в юрский период /около 174-164 млн лет назад/.
Однако согласно новому исследованию, данные динозавры эволюционировали и были распространены по всему миру, когда суперконтинент все еще представлял собой единое целое.
Результаты исследования, проведенного во главе с палеонтологом Академии наук Китая Сюй Сином, были опубликованы в понедельник в научном журнале Nature Communications. -0-
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