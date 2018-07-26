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Китайские палеонтологи обнаружили останки «удивительного дракона» на северо‐западе страны
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Китайские палеонтологи обнаружили останки «удивительного дракона» на северо‐западе страны 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В северо‐западной части Китая территории уезда Линъу палеонтологи обнаружили останки зауропода ‐ травоядного динозавра, возраст которого составляет порядка 174 миллионов лет.
По данным сайта «Мир 24», находка получила имя Lingwulong shenqi, что значит «удивительный дракон из Линъу». В длину он достигал свыше 17 метров, а его шея была короче, чем у других особей этого вида.
Датировка обнаруженных окаменелостей опровергает теорию, согласно которой зауроподы возникли 160 миллионов лет назад и говорит о связи Восточной Азии с иными континентами в те времена.
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