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США ввели санкции за поставку электроники в Сирию
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США ввели санкции за поставку электроники в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. США добавили в санкционные списки восемь физических лиц и пять компаний за поставки электронного оборудования в Сирию, где оно якобы было использовано в программе разработки химического оружия, говорится в заявлении американского минфина.
"Эти пять компаний и восемь человек являются ключевым элементами широкой сети доставки электроники от имени Сирийского центра научных исследований — структуры, ответственной за разработку сирийского химического оружия", — говорится в сообщении.
В списке граждане Ливана и Сирии, а также один гражданин Китая. Среди компаний также ливанские, сирийские и одна китайская.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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