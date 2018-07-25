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В парке Горького на месте кафе «Золотая рыбка» появится новый ресторанный комплекс
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В парке Горького на месте кафе «Золотая рыбка» появится новый ресторанный комплекс 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Здание будет окружено зеленью
Кафе «Золотая рыбка» в парке Горького последние несколько лет стояло заброшенным. Теперь на его месте появится новый развлекательный комплекс «Уткино». Он будет объединять в себе ресторан, бар и магазин. Соответствующий дизайн-проект был одобрен ростовскими властями. Как рассказали корреспонденту 161.ru в архитектурной студии «Чадо», которая реализует проект, здание гармонично впишется в городскую среду и украсит один из центральных парков города.
Перед комплексом планируется летняя терасса
Кафе «Золотая рыбка», расположенное в северной части парка, было одним из любимых мест горожан в советское время. По словам старожилов, когда-то в пруду перед кафе плавали золотые рыбки. В период после развала СССР здание переходило из «рук в руки» — постоянно менялись собственники. В итоге, последние несколько лет кафе находилось в заброшенном состоянии и не работало.
Ночью комплекс будет освещаться множеством огоньков
Год назад здание выкупил новый собственник и представил городским властям дизайн-проект ресторанного комплекса, пообещав, что здание станет украшением парка.
Сквозь стекло будет просматриваться зимний сад  — Новый комплекс хорошо впишется в архитектурный облик парка, — говорится в описании будущего комплекса на сайте архитектурной студии. — Помещение будет кирпичным, обрамленное стеклом. Площадь нового комплекса составит больше двух тысяч квадратных метров. Это будет трехэтажное здание, вокруг которого будет много зелени.
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