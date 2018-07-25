Долги омских управляющих компаний за электричество выросли в 3,5 раза, до 126 млн руб 

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Долги управляющий компаний Омской области выросли в 2017 году в 3,5 раза после передачи им полномочий по начислению платы за общедомовые нужды (ОДН), их задолженность на 1 января 2018 года превысила 120 млн рублей, сообщил в среду ТАСС генеральный директор Омской энергосбытовой компании (входит в ПАО «Интер РАО») Юрий Баранов.
"Только за 2017 год управляющие компании (УК) нарастили дебиторскую задолженность в 3,5 раза — до 126 млн рублей. С 1 января 2017 года общедомовые нужды стали выставлять УК. Денежный поток у них увеличился, и многие стали эти деньги перенаправлять на другие цели, не перечисляя нам", — уточнил Баранов.
По его словам, эти компании просто уходят от долгов, регистрируя другие юридические лица, иногда даже под тем же названием, но с другим порядковым номером. «Не подавать электричество таким потребителям мы не имеем право, так как за ними стоят жители, которые добросовестно платят за электричество», — отметил директор ОЭК.
Он добавил, что в настоящий момент группа компаний «Интер РАО», в которую входит Омская энергосбытовая компания, проявляет законодательную инициативу и пытается вернуть оплату общедомовых нужд по электрической энергии обратно ресурсоснабжающим организациям, чтобы изменить эту ситуацию. «А сейчас мы ведем активную работу с МВД на предмет привлечения к уголовной ответственности руководителей этих управляющих компаний», — отметил Баранов.