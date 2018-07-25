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Роналду проводит мастер-классы в Китае
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Роналду проводит мастер-классы в Китае 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Новоиспеченный форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во время своего отпуска отправился в Китай. В Поднебесной 33-летний португалец занимается продвижением своего бренда CR7 и проводит мастер-классы для местных детей.
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