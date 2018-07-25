Госзаказчикам запретят устанавливать собственные критерии оценки

Государственные заказчики больше не будут иметь возможности устанавливать собственные критерии оценки. Соответсвующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Сергеем Мироновым. Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов ГД во главе с лидером фракции «Справедливая Россия»

Документ устанавливает обязательное применение критериев оценки заявок, окончательных предложений, их величин значимости при проведении запроса предложений. Авторы инициативы подчёркивают, что сегодня заказчик может осуществлять коррупционные схемы через установление уникальных требований и использования «фирм-однодневок».