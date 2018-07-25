Госзаказчикам запретят устанавливать собственные критерии оценки 

Государственные заказчики больше не будут иметь возможности устанавливать собственные критерии оценки. Соответсвующий закон Госдума приняла в третьем чтении.
Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов ГД во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.
Документ устанавливает обязательное применение критериев оценки заявок, окончательных предложений, их величин значимости при проведении запроса предложений. Авторы инициативы подчёркивают, что сегодня заказчик может осуществлять коррупционные схемы через установление уникальных требований и использования «фирм-однодневок».
Член Комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев, представляя законопроект на пленарном заседании, отметил, что новелла направлена на борьбу с коррупцией в госзакупках. «Новый закон устранит субъективный подход при определении заказчиком критериев оценки и их величины значимости», — сказал он.