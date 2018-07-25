Начальника ОМВД Нефтеюганска уволили из‐за покровительства мошенникам

Нефтеюганске (Ханты‐Мансийский автономный округ) уволен с занимаемой должности начальник городского ОМВД Николай Плаксин по решению регионального УМВД . Его подозревают в покровительстве неким предпринимателям, которые распространяли контрафактный алкоголь. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, на увольнении Плаксина настояли сотрудники ФСБ . «Руководство полиции не хотело увольнять провинившегося сотрудника до последнего, так как это фактически доказало бы его вину, а следовательно, стало бы репутационным ударом на всей региональной полиции», — уточнил источник Ura.ru.

Отмечается, что другой влиятельный силовик — Роман Недыба также находится под подозрением. Вместе с Плаксиным он «крышевал» недобросовестных бизнесменов за деньги. Решается вопрос и о его увольнении. Информагентству не удалось получить оперативного комментария у пресс-службы ведомства.