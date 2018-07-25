Начальника ОМВД Нефтеюганска уволили из‐за покровительства мошенникам 

В Нефтеюганске (Ханты‐Мансийский автономный округ) уволен с занимаемой должности начальник городского ОМВД Николай Плаксин по решению регионального УМВД. Его подозревают в покровительстве неким предпринимателям, которые распространяли контрафактный алкоголь. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, на увольнении Плаксина настояли сотрудники ФСБ. «Руководство полиции не хотело увольнять провинившегося сотрудника до последнего, так как это фактически доказало бы его вину, а следовательно, стало бы репутационным ударом на всей региональной полиции», — уточнил источник Ura.ru.
Отмечается, что другой влиятельный силовик — Роман Недыба также находится под подозрением. Вместе с Плаксиным он «крышевал» недобросовестных бизнесменов за деньги. Решается вопрос и о его увольнении. Информагентству не удалось получить оперативного комментария у пресс-службы ведомства.