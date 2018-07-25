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Сотрудник краснодарского завода им. Седина умер в разгар рабочего дня
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Сотрудник краснодарского завода им. Седина умер в разгар рабочего дня 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 25 июля — Новая Кубань. Трагические события разворачивались на проходной завода им. Седина в Краснодаре. 24 июля около 9:30 мужчина 1964 года рождения выходил с работы. Он потерял сознание и упал. На проходную оперативно вызвали медиков.
Однако врачи констатировали наступление смерти.
По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарском краю. В том числе, изучается документации о соблюдении режима труда и отдыха на предприятии. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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