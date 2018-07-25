Ещё
В Ростовской области составили рейтинг управляющих компаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области составили рейтинг управляющих компаний 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты государственной жилищной инспекции Ростовской области подготовили рейтинг управляющих компаний региона по итогам работы в первом полугодии нынешнего года. Всего в него вошли 396 управляющих компаний. Их них 182 из Ростова и 214 — из муниципалитетах региона.
Так, при составлении рейтинга эксперты обращали внимание на данные инспекций, проводимых в управляющих компаниях. Также учитывалась площадь домов, которые находятся в ведении ук, количество обращений, поступивших от жителей в Госжилинспекцию, выявленные нарушения, не исполненные предписания, уклонение от проверок и число составленных протоколов.
Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, в донской столице в число лучших вошли более 20 управляющих компаний. Из них имеют в управлении более пяти многоквартирных домов, это — ООО УО «Квадро-7», ООО УО «Новем», ООО УО «МАКСИМУМ», ООО фирма «ЖКХН».
Рейтинг замыкает компания ООО «Основа». Она имеет под своим управлением 58 домов. Отмечается, что за первое полугодие нынешнего года в ее деятельности специалисты выявили 44 нарушения.
«ФедералПресс» напоминает, что глава Ростова прокомментировал отставку своего заместителя по вопросам ЖКХ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Собственникам предъявят требования по антитеррористической защите многоквартирных домов Известный телеведущий прокомментировал поступок алтайской живодерки После гибели девочки Решетников поручил проверить школу в Краснокамске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом159
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина216
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2912
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение