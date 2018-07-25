В Ростовской области составили рейтинг управляющих компаний

Специалисты государственной жилищной инспекции Ростовской области подготовили рейтинг управляющих компаний региона по итогам работы в первом полугодии нынешнего года. Всего в него вошли 396 управляющих компаний. Их них 182 из Ростова и 214 — из муниципалитетах региона.

Так, при составлении рейтинга эксперты обращали внимание на данные инспекций, проводимых в управляющих компаниях. Также учитывалась площадь домов, которые находятся в ведении ук, количество обращений, поступивших от жителей в Госжилинспекцию, выявленные нарушения, не исполненные предписания, уклонение от проверок и число составленных протоколов.

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, в донской столице в число лучших вошли более 20 управляющих компаний. Из них имеют в управлении более пяти многоквартирных домов, это — ООО УО «Квадро-7», ООО УО «Новем», ООО УО «МАКСИМУМ», ООО фирма «ЖКХН».

Рейтинг замыкает компания ООО «Основа». Она имеет под своим управлением 58 домов. Отмечается, что за первое полугодие нынешнего года в ее деятельности специалисты выявили 44 нарушения.