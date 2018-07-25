Нападение косаток на кита под Магаданом было снято на видео

На днях под Магаданом в районе поселка Ола местные жители стали свидетелями нападения косаток на молодого кита, предположительно — гренландского, популяция которого в Охотском море не превышает нескольких сотен голов.

Стая хищников оттеснила гигантское водное млекопитающее к берегу, собираясь его растерзать. Однако планы косаток были нарушены решимостью их жертвы обороняться до последнего: кит развернулся головой к берегу и взмахами своего огромного хвоста отбивался от своих преследователей.

К обороне кита от косаток присоединились и местные жители: женщина, оказавшаяся на берегу, стала бросать в агрессоров камни, а сопровождающие ее собаки подняли оглушительный лай.

Видео драматической схватки прерывается в самый напряженный момент. О судьбе кита не сообщается.