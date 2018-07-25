Ещё
Нападение косаток на кита под Магаданом было снято на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нападение косаток на кита под Магаданом было снято на видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На днях под Магаданом в районе поселка Ола местные жители стали свидетелями нападения косаток на молодого кита, предположительно — гренландского, популяция которого в Охотском море не превышает нескольких сотен голов.
Стая хищников оттеснила гигантское водное млекопитающее к берегу, собираясь его растерзать. Однако планы косаток были нарушены решимостью их жертвы обороняться до последнего: кит развернулся головой к берегу и взмахами своего огромного хвоста отбивался от своих преследователей.
К обороне кита от косаток присоединились и местные жители: женщина, оказавшаяся на берегу, стала бросать в агрессоров камни, а сопровождающие ее собаки подняли оглушительный лай.
Видео драматической схватки прерывается в самый напряженный момент. О судьбе кита не сообщается.
Вести.Ru: последние новости
Крупный камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Расходы на науку: топ-10 стран мира Власти Британии изолировали Чарльза Роули от общественности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом192
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина250
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны238
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2916
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение