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США и Австралия выразили готовность укрепить сотрудничество в сферах региональной безопасности и экономики
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США и Австралия выразили готовность укрепить сотрудничество в сферах региональной безопасности и экономики 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 25 июля /Синьхуа/ — США и Австралия 23-24 июля провели в Стэнфордском университете /штат Калифорния/ ежегодные консультации с участием министров иностранных дел и обороны. После заседания стороны выразили готовность укрепить сотрудничество в области региональной безопасности и экономики.
В совместном коммюнике, обнародованном Госдепартаментом США, говорится, что госсекретарь США Майкл Помпео, министр обороны США Джеймс Мэттис, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп и министр обороны Австралии Марис Пейн заявили, что союз США и Австралии является «прочным и долговременным», две страны укрепят отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в областях дипломатии, безопасности и экономики, расширят сотрудничество со странами региона в сферах инфраструктуры, энергетической безопасности, военных учений и борьбы с инфекционными заболеваниями.
Министры обороны двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании по активизации исследований в области ключевых интернет-технологий и совместному противодействию различным угрозам безопасности.
Стороны выразили намерение продолжать борьбу с экстремистской группировкой «Исламское государство» /ИГ/ в Ираке и Сирии, оказывать Афганистану помощь в обеспечении безопасности, совместно противостоять терроризму.
США и Австралия начали проводить подобные консультации в 1985 году, в следующем году они состоятся в Австралии. —0—
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