США и Австралия выразили готовность укрепить сотрудничество в сферах региональной безопасности и экономики

Вашингтон, 25 июля / Синьхуа / — США Австралия 23-24 июля провели в Стэнфордском университете /штат Калифорния/ ежегодные консультации с участием министров иностранных дел и обороны. После заседания стороны выразили готовность укрепить сотрудничество в области региональной безопасности и экономики.

Министры обороны двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании по активизации исследований в области ключевых интернет-технологий и совместному противодействию различным угрозам безопасности.

США и Австралия начали проводить подобные консультации в 1985 году, в следующем году они состоятся в Австралии. —0—