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Вертолеты ВВО в ходе учений устроили «огненный дождь» условному противнику
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Вертолеты ВВО в ходе учений устроили «огненный дождь» условному противнику 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов КА-52 «Аллигатор» Восточного военного округа на учениях в Хабаровском крае выполнили массированные боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, устроив условному противнику «огненный дождь», а также уничтожили их станции радиоэлектронной борьбы, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
"При выполнении практических стрельб экипажи КА-52 устроили условному противнику «огненный дождь» путем массированных боевых пусков неуправляемых авиационных ракет усиленного осколочного действия с большим радиусом поражения, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения. Также летчики провели воздушную разведку, обнаружили мишени, обозначающие позиции станций РЭБ условного противника, зашли на цели и открыли огонь на поражение", — рассказал Гордеев.
Он отметил, что обстановке учебного боя пилоты отработали слаженность действий при совершении парных маневров, в частности, уход из-под удара «противника» и ведение огня.
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