Вертолеты ВВО в ходе учений устроили «огненный дождь» условному противнику

"При выполнении практических стрельб экипажи КА-52 устроили условному противнику «огненный дождь» путем массированных боевых пусков неуправляемых авиационных ракет усиленного осколочного действия с большим радиусом поражения, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения. Также летчики провели воздушную разведку, обнаружили мишени, обозначающие позиции станций РЭБ условного противника, зашли на цели и открыли огонь на поражение", — рассказал Гордеев.

Он отметил, что обстановке учебного боя пилоты отработали слаженность действий при совершении парных маневров, в частности, уход из-под удара «противника» и ведение огня.