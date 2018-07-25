В Самарской области из-за ремонта ж/д путей отменили электрички до Похвистнево

Пригородные поезда будут следовать по новому расписанию весь август

Самарской области скорректируют расписание пригородных поездов. Об этом сообщили представители «Самарской пригородной пассажирской кампании».

— Из-за ремонта железнодорожных путей на участке Похвистнево — Подбельская в течение августа отменят или изменят время прибытия несколько электричек, — пояснили в «СППК».

Так, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 августа поезд № 6519 (Похвистнево — Самара ) будет отправляться на 10 минут раньше, в 18:47. В областную столицу поезд прибудет в 21:44.

В эти же дни поезд № 6509 будет отправляться не из Похвистнево, а со станции Толкай в 17:02. Поезд № 6510 будет отправляться из Самары в 8:57 и доходить до Толкая в 10:57.

Поезд № 6528 (Самара — Похвистнево) будет отправляться из областной столицы в 19:30, а прибывать на конечную на 13 минут позже, в 22:31.

Изменения в расписании затронули поезда и до Новоотрадного. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 и 31 августа утренняя электричка № 6529 будет отправляться со станции не в 5:42, а на час позже, в 6:53. Время прибытия в Самару также сдвинулось на час, на 8:42.

А электричка № 6527 будет выходить на 2 часа раньше. Вместо 5:54 поезд из Похвистнево отправится в 3:45 и прибудет в Самару в 7:33.