Ещё
В Самарской области из-за ремонта ж/д путей отменили электрички до Похвистнево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области из-за ремонта ж/д путей отменили электрички до Похвистнево 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Пригородные поезда будут следовать по новому расписанию весь август
В Самарской области скорректируют расписание пригородных поездов. Об этом сообщили представители «Самарской пригородной пассажирской кампании».
— Из-за ремонта железнодорожных путей на участке Похвистнево — Подбельская в течение августа отменят или изменят время прибытия несколько электричек, — пояснили в «СППК».
Так, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 августа поезд № 6519 (Похвистнево — Самара) будет отправляться на 10 минут раньше, в 18:47. В областную столицу поезд прибудет в 21:44.
В эти же дни поезд № 6509 будет отправляться не из Похвистнево, а со станции Толкай в 17:02. Поезд № 6510 будет отправляться из Самары в 8:57 и доходить до Толкая в 10:57.
Поезд № 6528 (Самара — Похвистнево) будет отправляться из областной столицы в 19:30, а прибывать на конечную на 13 минут позже, в 22:31.
Изменения в расписании затронули поезда и до Новоотрадного. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 и 31 августа утренняя электричка № 6529 будет отправляться со станции не в 5:42, а на час позже, в 6:53. Время прибытия в Самару также сдвинулось на час, на 8:42.
А электричка № 6527 будет выходить на 2 часа раньше. Вместо 5:54 поезд из Похвистнево отправится в 3:45 и прибудет в Самару в 7:33.
63.ru: последние новости
Жительница Тольятти разбилась насмерть при падении с 20-этажа В самарской исправительной колонии женщин наказывали за хранение дезодоранта и крема В Самаре пропали два несовершеннолетних подростка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом197
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина262
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2916
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение