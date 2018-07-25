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Калининградец отдал попрошайке почти 200 тысяч рублей
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Калининградец отдал попрошайке почти 200 тысяч рублей 

Клопс.Ru 2 часа назад
Житель Калининграда отдал мальчику на улице банковскую карточку, на которой лежали 192 тысячи рублей. Об этом рассказали в сообществе Mash.
Мужчина выпил и гулял по городу. Он увидел ученика восьмого класса местной школы, который попросил у него денег на хлеб. У калининградца не оказалось при себе наличных, поэтому он отдал мальчику банковскую карточку и сказал ПИН-код от неё. На счёте было 192 тысячи рублей. Школьник снял 20 тысяч, но больше не успел — мужчина протрезвел и заблокировал карточку. Он также написал заявление в полицию, и мальчика быстро нашли. Отмечается, что он даже не успел потратить деньги.
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