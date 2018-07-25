В Старом Крюково для участников трудовой бригады провели мастер-класс по английскому языку 

23 и 24 июля, в корпусе 927 сотрудники бюджетного учреждения «Славяне» проводили мастер-классы по английскому языку для ребят из трудовой бригады.
В трудовой бригаде сейчас работает 20 школьников. Еженедельно с ребятами проводятся игровые тренинги. На этот раз педагоги решили рассказать детям о особенностях словообразования в английском языке.
Сначала ребята прослушали теорию, потом перешли к практике. Опытный педагог Сергей Филатов уделил особое внимание роли суффиксов и окончаний в словообразовании. Ребята проверили полученные знания. С помощью словаря школьники переводили текст и самостоятельно составляли ответы на вопросы. На мастер-классе ребята узнали чем отличается окончание от суффикса в английских словах, попрактиковались в подстройке окончаний к существительным и глаголам разной формы.