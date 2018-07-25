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В Приморье увеличили производство свинины
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В Приморье увеличили производство свинины 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В среду, 25 июля, стало известно, что в Приморье сельхозпроизводители увеличили за полгода производство свинины, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Напомним, что в Приморье для поддержания сельхозпроизводителей работает госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края», в рамках которой производители могут получить субсидии на развитие своего бизнеса.
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