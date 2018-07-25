В Приморье увеличили производство свинины

В среду, 25 июля, стало известно, что в Приморье сельхозпроизводители увеличили за полгода производство свинины, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края

Напомним, что в Приморье для поддержания сельхозпроизводителей работает госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края», в рамках которой производители могут получить субсидии на развитие своего бизнеса.