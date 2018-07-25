25 июля в 11.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет итоговая пресс — конференция председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина
В рамках пресс-конференции Председатель комитета расскажет:
— Как снижение административного и налогового давления на бизнес способствует улучшению делового климата в стране?
— Что делается для наведения порядка в сфере оборота алкоголя?
— Нужны ли новые законодательные шаги для повышения эффективности регулирования консолидированных групп налогоплательщиков?
— За счет каких средств будут повышаться доходы региональных бюджетов?
Речь также пойдет о самых ярких законодательных инициативах и законах, принятых в весеннюю сессию.
Приглашаются СМИ!
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