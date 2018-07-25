За счет каких средств будут повышаться доходы региональных бюджетов?

В рамках пресс-конференции Председатель комитета расскажет:

— Как снижение административного и налогового давления на бизнес способствует улучшению делового климата в стране?

— Что делается для наведения порядка в сфере оборота алкоголя?

— Нужны ли новые законодательные шаги для повышения эффективности регулирования консолидированных групп налогоплательщиков?

— За счет каких средств будут повышаться доходы региональных бюджетов?

Речь также пойдет о самых ярких законодательных инициативах и законах, принятых в весеннюю сессию.

Приглашаются СМИ!

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