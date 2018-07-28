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Совет Федерации предложит кабмину способ компенсировать потери регионов от отмены налога на движимое имущество
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Совет Федерации предложит кабмину способ компенсировать потери регионов от отмены налога на движимое имущество 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Совет Федерации готовит специальное постановление с предложениями в адрес Правительства о компенсации выпадающих доходов регионов от отмены налога на движимое имущество, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета палаты по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
На пленарном заседании 28 июля сенаторы рассмотрят закон, один из пунктов которого предусматривает отмену налога на движимое имущество. По словам Рябухина, документ «многосоставной» и содержит «важный набор сигналов» деловым кругам и предпринимателям, касающийся льготных условий и послаблений для бизнеса. Однако при обсуждении законопроекта 24 июля на пленарном заседании Совета Федерации, представители правительства не смогли указать источники финансирования, за счёт которых будут компенсированы потери региональных доходов от отмены налога на движимое имущество. Из-за этого сенаторы перенесли рассмотрение закона с 24 на 28 июля.
«Мы посчитали и выяснили, что выпадающие доходы по всем регионам составят 290 миллиардов рублей в год. Это очень существенная цифра, — подчеркнул Сергей Рябухин. — Два последних дня мы вели активные переговоры с регионами, Правительством и нашли компромисс».
Он сообщил, что сенаторы предлагают механизм, согласно которому региональные бюджеты будут получать доходы от акцизов на крепкий алкоголь (100 миллиардов рублей в год), а также как минимум 15 процентов от акцизов на табачные изделия. Общий объём доходов от акцизов на табак оценивается специалистами в 540-580 миллиардов рублей в год. «В Правительстве знают об этих предложениях и готовы с ними согласиться», — сказал Рябухин «Парламентской газете».
Эти предложения войдут в специальное постановление Совета Федерации — текст документа будет рассмотрен палатой регионов на пленарном заседании 28 июля.
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