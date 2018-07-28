Сенаторы спасут регионы от бюджетного дефицита

В последний день весенней сессии, 28 июля, сенаторы одобрили закон по отмене налога на движимое имущество, ранее принятый Госдумой в третьем чтении. Чтобы компенсировать 296 млрд рублей убытков регионов, кабмин пошел на уступки Совету Федерации , согласившись с января 2019 года увеличить доходную базу субъектов за счет акцизов на крепкий алкоголь и табачные изделия. Соответствующее решение было прописано в отдельном Постановлении палаты регионов.

Все для экономики, все для победы

Российский бизнес, остронуждающийся в средствах на обновление основных фондов, износ которых, по оценкам экспертов, зачастую превышает 50 процентов, давно просил избавить его от налога на движимое имущество. Мера реально позволила бы направить сэкономленные деньги на модернизацию предприятий, что, в конечном счете, основательно повлияло бы на темпы развитии экономики. И справедливости ради нужно признать, кабмин делал в этом направлении все, что мог. Попытки избавить предпринимателей от бремени с разной степенью успешности Правительство предпринимало все последние пять лет.

Сначала из налогооблагаемой базы убрали производственные запасы, незавершенное производство и так далее. Затем из объекта налогообложения вывели все движимое имущество, поставленное на баланс после 1 января 2013 года. В 2016 году налог был переведен на уровень регионов, которые могли вводить или изменять его по своему усмотрению. С 1 января 2018 года ставка была снижена вдвое до 1,1 процента, а последнее наступление на мешающий развитию российских компаний фискальный инструмент Правительство совершило 21 июня 2018 года, приняв решение о полной его отмене.

Госдума приняла закон в окончательном третьем чтении 18 июля, но в Совете Федерации к его одобрению подошли взвешенно, торопиться не стали. Ведь при всех положительных свойствах инициативы, единственным выгодоприобретателем от выведения движимых объектов из-под налогообложения все-таки были бизнес-структуры. А что делать регионам, которые оказывались в глубоком минусе?

К примеру, если не принять экстренных компенсационных мер, Москва в одночасье лишилась бы 81 млрд рублей, Московская область — 22 млрд, Санкт-Петербург не досчитался бы в бюджете 25 млрд, остальные регионы поменьше.

«У нас в регионе 2,4 миллиарда выпадает. И как это будет компенсироваться акцизами, никто не знает. Непонятно, какая будет разница, но потери уже очевидны», — поделился своими сомнениями на пленарном заседании 24 июля сенатор Александр Вайнберг , представляющий Заксобрание Нижегородской области

Точку в подсчете вероятных убытков поставила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , потребовавшая гарантий от Правительства, что выпадающие доходы будут возмещены.

«Если мы сейчас возьмем 200, 300, 400 миллиардов вытащим из бюджетов субъектов — это же катастрофа. Как будут регионы решать задачи?», — спросила она, но прозвучавшие объяснения ни ее, ни сенаторов не устроили.

Дать исчерпывающие ответы представители Минфина пообещали на последнем заседании весенней сессии Совфеда.

Деньги будут найдены в срок

Решение было найдено в обещанный срок. О том, как будут компенсированы выпадающие доходы регионов от отмены налога на движимое имущество, на пленарном заседании 28 июля рассказал глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин

«По оперативной информации из регионов сумма потерь составляет 296 миллиардов рублей в год. Это очень существенная цифра, — подчеркнул сенатор. — Два последних дня мы вели активные переговоры с регионами, правительством и нашли компромисс. Мы подготовили постановление, в котором предлагаем комплекс мер по компенсации выпадающих доходов».

Сенаторы предложили кабмину повысить доходную базу регионов за счет акцизов на крепкий алкоголь — около 100 миллиардов рублей в год, — а также за счет акцизов на табачные изделия, которые сегодня полностью уходят в федеральный бюджет. Регионы попросили перенаправить в субъекты минимум 15 «табачных» процентов, что принесет еще примерно 100 млрд рублей.

Ранее Сергей Рябухин пояснял « Парламентской газете », что оставшуюся долю выпадающих средств предполагается частично компенсировать при поэтапном повышении региональной доли акцизов на нефтепродукты, которая к 2024 году должна составить 100 процентов.

На прямой вопрос Валентины Матвиенко, согласно ли Правительство с предложенными сенаторами мерами, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин ответил утвердительно, добавив, что сверка данных с регионами показала, что озвученная цифра региональных потерь с учетом налоговой ставки 2,2 процентов выглядит вполне корректной.

«Цифры понятны и подходы понятны, безусловно, мы в рамках межбюджетного регулирования в августе-сентябре вместе с коллегами из Совета Федерации и Госдумы найдем решение по компенсации выпадающих доходов. Источниками такой компенсации могут стать в том числе и доходы от пятидесятипроцентной доли акцизов на крепкий алкоголь, которые сейчас зачисляются в федеральный бюджет», — пояснил Горнин.

Он также предложил уточнить расходные бюджетные полномочия регионов в следующем году, которые помогут субъектам обнаружить дополнительные средства в собственных бюджетах в связи с переводом финансирования пяти орфанных заболеваний с регионального на федеральный уровень «и с учетом других решений».

«Мы точно компенсируем средства регионам в 2019 и 2021 финансовых периодах по выпадающим доходам», — пообещал первый замминистра финансов.

Валентина Матвиенко признала такую позицию Минфина конструктивной и уточнила, что данное обещание будет дословно записано в постановление Совета Федерации. Кроме того, спикер Совфеда настойчиво рекомендовала представителям Минфина и Минэкономразвития до ноября определиться с понятиями движимого и недвижимого имущества, которые в настоящее время юридически размыты.

Кабмин должен точно прописать в соответствующих нормативных актах, какие объекты должны таковыми считаться. В отсутствии конкретики в этом вопросе, считает Матвиенко, налоговой службе будет трудно определиться с тем, какое имущество надлежит исключать с 1 января 2019 года из налогооблагаемой базы, а какое нет.

Леонид Горнин пообещал выполнить все рекомендации, в установленные постановлением Совета Федерации сроки. Только после этого закон и специальное постановление, закрепляющее обязательства кабмина, были одобрены палатой регионов.