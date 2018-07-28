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В десятках городов тысячи россиян вышли на митинги КПРФ против пенсионной реформы
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В десятках городов тысячи россиян вышли на митинги КПРФ против пенсионной реформы 

Newsru.com 47 минут назад
Фото: Newsru.com
В десятках городов РФ 28 июля прошли новые митинги против повышения пенсионного. Они стали частью общероссийского митинга «Нет пенсионной реформе», организованного КПРФ. К акциям присоединились представители разных политических сил и движений, в том числе "Яблока", «Левого фронта», а также сторонники Алексея Навального. В разных городах в митингах приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
В Москве, по оценке
"Эха Москвы", в акции приняло участие больше 10 тысяч человек. У полиции более скромные данные — 6500 человек.
Согласованный с властями митинг проходил на проспекте академика Сахарова. Участники акции принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу. Пришедшие выкрикивали лозунги об отставке правительства и призывали к роспуску Госдумы, передает
"Интерфакс"
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В акции принимали участие представители фракции КПРФ, «Левого фронта», объединения Народно-патриотического союза России, движения Социалистическая альтернатива и активисты по защите прав обманутых дольщиков, Российское социалистическое движение.
Митинг КПРФ против пенсионной реформы в Москве.. pic.twitter.com/WZvnaT8Ekj
Константин Рыков (@rykov) 28 июля 2018 г.
В Петербурге свой протест пришли выразить около 1500 человек, передает
"Фонтанка". Издание отмечает, что это первый согласованный протест против пенсионной реформы в Северной столице. Люди пришли с лозунгами «Пенсии для живых, а не для мертвых», "Правительство РФ опасно для общества", «Не хочу умереть на работе», «Пенсионная реформа — ограбление населения» и другие. Активисты «Открытой России» выбросили в мусорное ведро портреты депутатов, проголосовавших за пенсионную реформу.
В Петербурге на митинг против пенсионной реформы вышли около двух тысяч человек https://t.co/k1DumMOhLq pic.twitter.com/yyq6YFj6or
FlashNord (@flashnord) 28 июля 2018 г.
Массовый митинг прошел в Екатеринбурге — в нем приняли несколько тысяч человек. По данным пресс-службы «Яблока» протестовать пришли не менее пяти тысяч человек. Ресурс
Znak.com  со ссылкой на организаторов пишет, что людей было около 10 тысяч. Люди критиковали реформы и призывали отправить в отставку президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.
Митинг против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге pic.twitter.com/1fleNgWpSj
Казак Андрей (@KazakProfill) 28 июля 2018 г.
В Новосибирске, по оценке
"Тайги.инфо", в митинге приняли участие 2000-2500 человек. Полиция, в свою очередь, насчитала лишь 1200 протестующих. Но, как отмечает «Тайга», в любом случае это крупнейшая акция с начала волны летних протестов в Новосибирске.
В Омске более 600 человек пришли на митинг спортивному комплексу «Арена Омск». В толпе мелькали флаги партии КПРФ, среди собравшихся немало людей в возрасте и омичей предпенсионного возраста, пишет
"КП-Омск". Издание отмечает, что ранее аналогичный митинг прошел более масштабно и собрал, по неподтвержденным данным, несколько тысяч омичей.
В Ростове-на-Дону митинг прошел на площади Ленина, передает
161.ru. Судя по фото, в нем приняли участие несколько сотен человек. Митинги сегодня прошли в других городах Ростовской области — Новочеркасске, Таганроге, Аксае, Сальске и в Каменск-Шахтинском.
В Пскове на митинге полицейские отобрали у депутата областного собрания от КПРФ Виктора Дули плакаты с надписями «Путин — главный враг России» и "Единая Россия голосует за грабеж народа", сообщает
"МБХ медиа"
Согласованные митинги также прошли в Челябинске, Сургуте, Барнауле, Краснодаре, Владивостоке, Петрозаводске, Владимире, Самаре, Оренбурге, Ижевске, Томске, Ангарске Вологде и других городах.
Более 500 вологжан присоединились к общероссийской акции против пенсионной реформы #28июля Прямая трансляция https://t.co/jYl2r1DBFx#Во35 #Вологда pic.twitter.com/a6NIBKHIMM
Евгений Доможиров (@Domozhiroff) 28 июля 2018 г.
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