«Россия не Спарта, где слабых сбрасывали со скал»

В минувшую субботу, 28 июля, в столице прошел организованный КПРФ митинг протеста против планов правительства повысить возраст выхода на заслуженную пенсию мужчинам до 65, а женщинам — до 63 лет. Официальные сводки скупы: главк столичного МВД сухо сообщил, что на мероприятии присутствовало 6,5 тысячи человек. Однако у тех, кто видел митинг своими глазами, эти цифры наверняка вызовут скептическую улыбку.

Во-первых, они знают, что столичный проспект имени академика Сахарова был забит, что называется, под завязку. Поэтому очевидцы, скорее, согласятся с данными неформального и независимого Белого счетчика, который в своем микроблоге говорит о 12 тысячах участников. А еще скорее — со словами организаторов мероприятия о почти 25 тысячах присутствовавших. И примерно таком же количестве отсеченных кордонами Росгвардии на дальних подступах к проспекту.

Во-вторых, очевидцы согласятся с тем, что никаких нарушений не случилось. Но это, пожалуй, только потому, что русский народ очень терпелив. И все же витавшее в воздухе настроение многотысячной толпы будило в памяти бессмертное: «Буря! Скоро грянет буря!»

Выступая с трибуны, лидер профсоюза работников железнодорожного транспорта Владимир Дашков сходу надавил на больное для подавляющего большинства россиян место, вызывающее, как принято говорить в молодежной среде, полный разрыв шаблона даже у крайне законопослушных граждан:

Дмитрий Медведев. — В 2005 году Владимир Путин с телеэкранов обещал, что никакой пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста не допустит. Он говорил это и в последующих выступлениях. Однако после выборов 2018 года мы прекрасно видим, как проголосовала «Единая Россия»

Как можно расценить этот поступок? Я лично считаю, что президент — не человек слова. Посмотрите, после 40 лет мужчине невозможно устроиться на работу. Женщин уже и в 35 не берут. Они будут вынуждены либо побираться, либо воровать.

Российский Минздрав , по словам депутата Государственной Думы, члена Центрального комитета КПРФ Валерия Рашкина , оправдывает повышение пенсионного возраста тем, что чем дольше россияне работают, тем дольше живут.

— То есть если совсем на пенсию не выходить, то граждане РФ будут бессмертны? — пошутил он. И продолжил:

— Президент Путин обещал, что будут в России прорывы. И назначенная им команда правительства стала прорываться — в карманы граждан. Первый прорыв — повышенный НДС, который приведет к повышению цен на все. Второй — вот эта пенсионная псевдореформа. Третий — взлет цен на ГСМ. А это вновь повышение цен!

Рассуждая о грядущих законотворческих новациях в пенсионной системе, депутат Государственной Думы РФ от КПРФ, член правления Союза писателей РФ Сергей Шаргунов отметил, что реформа — очередная попытка содрать с народа очередную шкуру. Правда, теперь уже последнюю, седьмую.

— Нам говорят о невидимой руке рынка, но это не рука, а нога, которая топчет людей, сбивает с ног. Конечно, сверхбогатых людей не трогают, потому что это акулы с зубами, их боязно трогать. А у бедных людей, безответных, уже и зубы не на что вставить, и с них, конечно, можно драть до последнего. Самое печальное, что по всем экранам рассказывают о том, что решили людей облагодетельствовать. Говорят, что нашему народу надо выйти из зоны психологического комфорта. Но куда выйти? На кладбище?

Оценивая итоги мероприятия, кандидат в мэры Москвы от КПРФ и коалиции лево-патриотических сил Вадим Кумин заявил:

— Вы видите, сколько людей собралось сегодня здесь и с каким настроением! Это очень серьезный сигнальчик, который заставит власть одуматься. Потому что, конечно, все уже подошло к некой черте.

Власть говорит, что если не сделать пенсионную реформу, то лопнет Пенсионный фонд. А я думаю, что если ее провести, то у людей лопнет терпение. И начнется неуправляемая реакция.

Вы видите, что сегодня в Москве жара за 31 градус, а люди вместо дач пришли сюда. Тревожная обстановка, а они очень воодушевлены. Потому что знают — правота за ними.

Помните: «В чем сила, брат»? Так вот сила сегодня на стороне простых людей. Россия — это не Спарта, где слабых сбрасывают со скалы. А если и сбрасывать со скалы, то совершенно других людей.

Попытки правительства «подсластить» горькую пилюлю вроде потенциального введения уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста политик сравнил с дымовыми шашками.

— Это все отговорки. Это такие фейки, которые вбрасывают, чтобы создать дымовую завесу. Много чего сейчас говорят, но в основе всего одна простая мысль — у каждого человека хотят отобрать деньги. И это при том, что россияне работают больше, чем где бы то ни было за границей. Мы по этому показателю сейчас шестые, но уровень жизни несопоставим с тем, что на Западе. Уровень жизни низкий настолько, что дальше катиться некуда.

Если дальше продолжат нас обдирать, будет, знаете ли, как в той притче, когда у людей забирают налоги, а они уже не плачут, а смеются. Это не финал. Это только начало. Ребята, пора остановиться.

«СП»: — Каких же шагов можно ждать в дальнейшем для предотвращения пенсионной реформы?

— А дальше будет усиление мирного гражданского протеста. В конце августа в столице пройдет еще один митинг против пенсионной реформы. В сентябре планируется всероссийская акция. Думаю, что бы власть ни говорила, но будет назначен общенародный референдум по этому поводу. Волна будет только нарастать, других вариантов здесь нет.

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