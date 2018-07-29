«Россия не Спарта, где слабых сбрасывали со скал» 

В минувшую субботу, 28 июля, в столице прошел организованный КПРФ митинг протеста против планов правительства повысить возраст выхода на заслуженную пенсию мужчинам до 65, а женщинам — до 63 лет. Официальные сводки скупы: главк столичного МВД сухо сообщил, что на мероприятии присутствовало 6,5 тысячи человек. Однако у тех, кто видел митинг своими глазами, эти цифры наверняка вызовут скептическую улыбку.
Во-первых, они знают, что столичный проспект имени академика Сахарова был забит, что называется, под завязку. Поэтому очевидцы, скорее, согласятся с данными неформального и независимого Белого счетчика, который в своем микроблоге говорит о 12 тысячах участников. А еще скорее — со словами организаторов мероприятия о почти 25 тысячах присутствовавших. И примерно таком же количестве отсеченных кордонами Росгвардии на дальних подступах к проспекту.
Во-вторых, очевидцы согласятся с тем, что никаких нарушений не случилось. Но это, пожалуй, только потому, что русский народ очень терпелив. И все же витавшее в воздухе настроение многотысячной толпы будило в памяти бессмертное: «Буря! Скоро грянет буря!»
Выступая с трибуны, лидер профсоюза работников железнодорожного транспорта Владимир Дашков сходу надавил на больное для подавляющего большинства россиян место, вызывающее, как принято говорить в молодежной среде, полный разрыв шаблона даже у крайне законопослушных граждан:
— В 2005 году Владимир Путин с телеэкранов обещал, что никакой пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста не допустит. Он говорил это и в последующих выступлениях. Однако после выборов 2018 года мы прекрасно видим, как проголосовала «Единая Россия» и Дмитрий Медведев.
Как можно расценить этот поступок? Я лично считаю, что президент — не человек слова. Посмотрите, после 40 лет мужчине невозможно устроиться на работу. Женщин уже и в 35 не берут. Они будут вынуждены либо побираться, либо воровать.
Российский Минздрав, по словам депутата Государственной Думы, члена Центрального комитета КПРФ Валерия Рашкина, оправдывает повышение пенсионного возраста тем, что чем дольше россияне работают, тем дольше живут.
— То есть если совсем на пенсию не выходить, то граждане РФ будут бессмертны? — пошутил он. И продолжил:
— Президент Путин обещал, что будут в России прорывы. И назначенная им команда правительства стала прорываться — в карманы граждан. Первый прорыв — повышенный НДС, который приведет к повышению цен на все. Второй — вот эта пенсионная псевдореформа. Третий — взлет цен на ГСМ. А это вновь повышение цен!
Рассуждая о грядущих законотворческих новациях в пенсионной системе, депутат Государственной Думы РФ от КПРФ, член правления Союза писателей РФ Сергей Шаргунов отметил, что реформа — очередная попытка содрать с народа очередную шкуру. Правда, теперь уже последнюю, седьмую.
— Нам говорят о невидимой руке рынка, но это не рука, а нога, которая топчет людей, сбивает с ног. Конечно, сверхбогатых людей не трогают, потому что это акулы с зубами, их боязно трогать. А у бедных людей, безответных, уже и зубы не на что вставить, и с них, конечно, можно драть до последнего. Самое печальное, что по всем экранам рассказывают о том, что решили людей облагодетельствовать. Говорят, что нашему народу надо выйти из зоны психологического комфорта. Но куда выйти? На кладбище?
Оценивая итоги мероприятия, кандидат в мэры Москвы от КПРФ и коалиции лево-патриотических сил Вадим Кумин заявил:
— Вы видите, сколько людей собралось сегодня здесь и с каким настроением! Это очень серьезный сигнальчик, который заставит власть одуматься. Потому что, конечно, все уже подошло к некой черте.
Власть говорит, что если не сделать пенсионную реформу, то лопнет Пенсионный фонд. А я думаю, что если ее провести, то у людей лопнет терпение. И начнется неуправляемая реакция.
Вы видите, что сегодня в Москве жара за 31 градус, а люди вместо дач пришли сюда. Тревожная обстановка, а они очень воодушевлены. Потому что знают — правота за ними.
Помните: «В чем сила, брат»? Так вот сила сегодня на стороне простых людей. Россия — это не Спарта, где слабых сбрасывают со скалы. А если и сбрасывать со скалы, то совершенно других людей.
Попытки правительства «подсластить» горькую пилюлю вроде потенциального введения уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста политик сравнил с дымовыми шашками.
— Это все отговорки. Это такие фейки, которые вбрасывают, чтобы создать дымовую завесу. Много чего сейчас говорят, но в основе всего одна простая мысль — у каждого человека хотят отобрать деньги. И это при том, что россияне работают больше, чем где бы то ни было за границей. Мы по этому показателю сейчас шестые, но уровень жизни несопоставим с тем, что на Западе. Уровень жизни низкий настолько, что дальше катиться некуда.
Если дальше продолжат нас обдирать, будет, знаете ли, как в той притче, когда у людей забирают налоги, а они уже не плачут, а смеются. Это не финал. Это только начало. Ребята, пора остановиться.
«СП»: — Каких же шагов можно ждать в дальнейшем для предотвращения пенсионной реформы?
— А дальше будет усиление мирного гражданского протеста. В конце августа в столице пройдет еще один митинг против пенсионной реформы. В сентябре планируется всероссийская акция. Думаю, что бы власть ни говорила, но будет назначен общенародный референдум по этому поводу. Волна будет только нарастать, других вариантов здесь нет.
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