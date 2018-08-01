Пенсионная реформа понесла «Единую Россию» на кладбище

По состоянию на 22 июля рейтинг снизился до 37,1% — на 1,5% меньше, чем неделей ранее. При этом в начале года (на 14 января) рейтинг партии власти составлял вполне убедительные 53,2%.

Зато вырос рейтинг КПРФ . За ту же неделю он прибавил 1,1%, и достиг отметки 15,5%.

Заметим: ниже 40% показатель «ЕдРа» опускался лишь в конце 2011 года, а минимальный результат был зафиксирован 25 декабря того же года — 34,4%. Тогда резкий упадок уровня поддержки партии был связан с протестами в Москве на Болотной пощади против заявленных оппозицией фальсификаций результатов выборов в Госдуму

В 2017-м этот показатель держался в районе 50%, хотя временами снижался в течение года максимум до 47,4%.

Понятно, почему рейтинг «ЕдРа» столь обвально рухнул сегодня. 19 июля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в России . Документ, разработанный и представленный в парламенте Минтрудом , одобрили 328 единороссов. Проект закона, напомним, предполагает увеличение пенсионного возраста на пять лет для мужчин (с 60 до 65 лет) и на восемь — для женщин (с 55 до 63 лет). В основном чтении изменения в параметры пенсионной системы будут принимать осенью вместе с федеральным бюджетом на 2019-2021 годы.

Три оппозиционные думские фракции — КПРФ, «Справедливая Россия» ЛДПР — выступили против реформы. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов напомнил правительству про «февраль 1917 года», подчеркнув, что еще в январе того года «ни одна газета не писала, что будет революция». А единороссам он привел другой аргумент: «Это удар под дых стабильности. Вы рушите путинское большинство навсегда, а вы все на этом сидите!»

Но его слова, как выяснилось, не повлияли на позицию «Единой России».

Заметим, год назад, когда думская оппозиция выступила против законопроекта о реновации в Москве, единороссы были куда сговорчивее. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда предложил создать рабочую группу «из депутатов и представителей гражданского общества», чтобы подготовить поправки ко второму чтению. Между первым и вторым чтениями в Госдуме прошли парламентские слушания. В итоге закон о реновации был переписан настолько, что не вызвал резкого неприятия оппозиции.

Но на этот раз идею о «всенародном обсуждении», которую озвучили депутаты от ЛДПР, единороссы с порога отвергли. Они отказались устраивать даже парламентские слушания, на которых настаивали коммунисты.

Демонстративное игнорирование «Единой Россией» мнения общественности уже обернулось протестными акциями. 28−29 июля в крупных городах России прошли митинги против повышения пенсионного возраста.

Причем, эксперты уверены, что это только начало. Большая часть сограждан воспринимает происходящее как перераспределение ресурсов между низами и верхами в пользу последних. В этой ситуации откровенная игра «Единой России» на стороне Кремля может стоить ей не только рейтинга, но и — в перспективе — позиции ключевой партии страны.

— Мы живем в обществе, где не предполагается публичности при принятии ключевых решений, — отмечает заведующий отделом социологии фонда ИНДЕМ Владимир Римский . — И мнение граждан — по вопросам ли пенсионной реформы, повышению ли НДС — «Единую Россию» особенно не волнует.

Конечно, партия понимает, что от поддержки непопулярных мер ее рейтинг будет снижаться. Но для партийных руководителей это не важно. Логика действует такая: если вы уж избраны депутатами, то должны исполнять общее партийное решение — и точка.

Замечу, нынешняя ситуация — прямое следствие того, что на протяжении десятилетий не решались системные проблемы нашего общества и государства. Ни одна реформа в России, начиная с 1990-х, не была успешной — ни единая! Именно поэтому сегодня мы находимся в системном кризисе, и отдельные успехи общего подъема не определяют.

В истории с пенсионной реформой это хорошо проявилось. С одной стороны, сегодня люди меньше занимаются физическим трудом, и хорошо чувствуют себя в 40-50 лет. С другой — устроиться в нашей стране на работу даже после 40 лет чрезвычайно сложно. Что в такой ситуации делать 60-летним — «Единая Россия» не думает.

Люди это хорошо чувствуют. Они считают, что государство оставляет их ни с чем. Естественно, что граждане отторгают и решение о повышении пенсионного возраста, и партию, которая за это решение голосовала.

Причем, если повышение пенсионного возраста и пойдет на пользу экономике РФ, то только в ближайшие год-два. Потом кризис станет еще глубже. У кабмина вообще, по моим оценкам, не останется средств на решение проблемы дефицита Пенсионного фонда.

«СП»: — Депутаты «Единой России» это понимают?

— Думаю, отлично понимают. Но они, повторюсь, выполняют требования неписанного социального контракта. С точки зрения Кремля, единороссы и нужны в Госдуме для того, чтобы одобрять такие решения.

Пенсионная реформа — решение не для обсуждения. В интернете люди собирали петиции, где приводили массу аргументов для обсуждения в Госдуме. Но, как сказал в свое время экс-спикер ГД Борис Грызлов , «парламент — не место для дискуссий».

Коммунисты предлагали вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Юристы КПРФ говорили, что уверены в безупречности предложенной формулировки, поскольку в ней нет упоминания правительства. Российское законодательство, заметим, запрещает выносить на референдум вопросы, «отнесенные Конституцией РФ, федеральными конституционными законами к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти».

Тем не менее, Центризбирком признал не соответствующим закону вопрос. Якобы, он неконкретный. На деле, я считаю, мы имеем дело с тем неписанным контрактом, в логике которого проблема обсуждаться не должна. И вся цепочка — кабмин, Госдума, Совет Федерации , президент РФ — должны решение утвердить. Других вариантов просто быть не может.

«СП»: — Партия власти может стать настолько непопулярной, что ее придется переформатировать?

— Вполне возможно. Доверием граждан она уже сейчас не пользуется — рейтинг ниже 40% как раз об этом. Но нынешние члены «Единой России» надеются, что найдут себя и в новых партиях.

Замечу, партия власти позиционирует себя как коллективный проект. Как некая единая организация, которая добивается от власти решения важнейших для страны проблем. Но жизнь показывает, что у единороссов нет ни единства рядов, ни стратегии развития России. Есть у них только одно — готовность за привилегии выполнять то, что полагается в системе нашей госвласти.

Мне это напоминает феодальную систему во Франции перед Великой французской революцией 1789 года. Тогда французская власть — с помощью вертикали — тоже пыталась двигаться в колее, и при этом продавливать неотложные, как она считала, решения. И эти решения тоже вызывали отторжение у народа. Во Франции , как мы помним, такая политика закончилась разрушением государства.

Не хотелось бы, чтобы этот сценарий снова стал модельным для России.