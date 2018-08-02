На всякий случай: почему компании не наймут людей предпенсионного возраста

С пенсионной реформой слишком долго тянули, в первую очередь, из-за «общественной токсичности» вопроса как такового. Но «отступать некуда» — изменения назрели.

Через реформу решается, в первую очередь, задача по снижению трансферов из бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР) . Необходимо это, во-первых, в условиях убыли населения (порядка 100-150 тысяч в год, на долгосрочном горизонте этот показатель выше, а за счет миграции эта убыль не компенсируется), а во-вторых, на фоне уменьшения соотношения работающего населения к числу пенсионеров (в 30-е годы прошлого века это соотношение составляло 8 к 1, сейчас работающих примерно в 2 раза меньше). Кроме того, по данным Росстата , соотношение пенсии к зарплатам на минимуме с 2010 года (около 32% относительно пиковых 35-36% в 2011-2012 годах). То есть их повышать тоже нужно.

Логика властей в этом смысле понятна, но эксперты и общество все равно задаются вопросом: неужели нет иных вариантов, кроме повышения возраста выхода на пенсию? И когда хоть кто-то скажет об адекватном стимулировании бизнеса? Как сделать так, чтобы работодатели были заинтересованы брать на работу немолодых людей?

Наказывать тюрьмой

Кажется очевидным: пенсионная реформа должна бы увеличить объем экономически активного населения, что является важным макроэкономическим фактором. Но сработает ли эта идея? Для этого освобожденные трудовые ресурсы в лице «новых» пенсионеров должны быть заняты в экономике. И мы все, конечно, ждали, что будут задействованы государственные механизмы защиты таких предпенсионеров. Но введение уголовной ответственности компаний за увольнение сотрудников до пенсии (такую меру предложило Минтруда ), а затем через неделю опроверг саму новость) сможет ли сработать в качестве стимула?

Вряд ли. Первая же мысль, которая тут приходит в голову: «от греха подальше» лиц за 50 лет не будут брать на работу в принципе, потому что «как бы чего не вышло». Для работодателя это по сути это «кот в мешке»: работник неизвестно как себя проявит, а у работодателя перед ним одни обязанности, гипотетическая карательная угроза и крайне мало прав.

Было бы здорово, если бы власти вместо этого рассматривали поощрительные механизмы стимулирования предпринимателей. Например, за счет снижения ставки страховых взносов для работников старшего поколения. То есть бюджет и так получит причитающиеся средства за счет НДФЛ такого работника, а государство уже сэкономит на их пенсии (их же теперь не станут платить 55-летним женщинам и 60-летним мужчинам). Предприниматель (он же работодатель) был бы мотивирован держать таких сотрудников, брать их на работу. Сейчас же, напомню, сохранены ставки страховых взносов во внебюджетные социальные фонды. А ведь ранее говорили об их «компенсирующем снижении»!

В своем интервью Владимиру Познеру министр финансов Антон Силуанов также говорил о необходимости защиты трудовых прав людей старшего возраста и напоминал, что за рубежом отношения работодателей и предпенсионеров регулируют достаточно жесткие законы. Однако ссылки на европейский опыт, может быть, здесь и правомерны, но все не так однозначно. Так, у 65-летних россиян (средний европейский возраст пенсионеров) нет, например, ни немецкой медицины, ни норвежской или финской экологии или мягкого французского климата, ни соотносимой по цене и качеству итальянской еды. Другими словами, сложно сравнивать, когда так сильно отличается качество жизни.

Под шум аплодисментов

Пока вопросы о том, «куда же трудоустроиться после 50» и как старшему поколению не страшиться безработицы, могут просто повиснуть в воздухе. О возрастной профессиональной дискриминации сказано достаточно много. И конечно, есть масса примеров, когда немолодых граждан переводят с полной ставки на половину или меньше. То есть, даже сохранив работу, есть риск снижения заработка. В худшем же случае, если реформа не будет сопровождаться увеличением рабочих мест, бывшие пенсионеры вместо пенсий придут к государству за пособиями по безработице.

Ну и не будем забывать, что под шум и аплодисменты недавнего чемпионата мира по футболу прозвучала не только инициатива о повышении возраста выхода на пенсию. Из последних новостей: повышается НДС с 18 до 20%, повышение НДПИ, повышены акцизы на алкоголь и табак, тарифы ЖКХ, цена ОСАГО, на уровне 10-15% зафиксирован скачок цен на бензин. На этом фоне кажется уже «мелочью» рост платы за загранпаспорт и получение водительского удостоверения в примерно в 1,5 раза. Все это заставляет задуматься о том, что вскоре нас может ждать постепенное ухудшение как качества и уровня жизни (что можно зафиксировать четкими метриками), так и не измеряемое, но от того не менее серьезное нарастание уровня неудовлетворенности и неуверенности в своем будущем у людей старшего возраста.