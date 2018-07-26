Кремль заранее назначает виновных за провал пенсионной реформы

Реакция общества на пенсионную реформу оказалась столь негативной, что властям пришлось в срочном порядке придумывать набор мер, призванных «подсластить пилюлю». Среди них попадаются и самые экзотические, вроде предложения Минтруда о введении уголовной ответственности за увольнения работников пенсионного возраста.

Такая мера содержится в проекте плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, разработанном ведомством. Согласно документу, уголовная ответственность позволит «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», а также добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к гражданам предпенсионного возраста.

Кроме того, бизнес обяжут отчитываться перед службами занятости о каждом увольнении работника предпенсионного возраста по соглашению сторон, а в государственных инспекциях труда будут созданы горячие линии для пожилых работников по соблюдению их прав. Этот параметр станет одним из ключевых показателей эффективности инспекций по труду.

Теперь в Минтруде ждут реакции профсоюзов и работодателей. Уже завтра — 27 июля — проект должен быть рассмотрен на заседании рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Согласно ФЗ «О занятости населения», предпенсионный возраст наступает за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. В том числе назначаемую досрочно. Таким образом, в случае реализации закона о повышении пенсионного возраста на защиту со стороны государства женщины смогут рассчитывать с 61 года, а мужчины с 63 лет.

Отметим, что неприятие пенсионной реформы обществом настолько сильное, что вопрос стремительно политизировался и даже стал угрожать целостности партии власти. Так, отсутствовавший на голосовании в Госдуме замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию.

О том, что именно будет обсуждаться в рабочих группах РТК «СП» рассказал председатель исполнительного комитета Конфедерации труда России (КТР), член Российской трехсторонней комиссии Игорь Ковальчук

— Поскольку, в обществе наблюдается широкая неподдержка законопроекта о повышении пенсионного возраста, правительством предпринимаются меры, чтобы повысить его привлекательность. В этой связи на рабочую группу РТК направлена некая таблица мероприятий для создания условий для принятия этого закона. Это формулировка кабинета министров. К документу нет никакой пояснительной записки. По сути, это перечень пожеланий.

Там говорится о мониторинге, который планируется проводить как на уровне субъектов федерации, так и на федеральном уровне. Также там есть организационные меры, в том числе предложение об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста. Кроме того, там есть меры компенсационного характера: диспансеризация, вакцинация для людей предпенсионного возраста и т. п.

«СП»: — Как вы можете оценить эффективность уголовного наказания работодателям?

— Это довольно странная мера. Если бы правительство хотело бы установить уголовную ответственность за незаконное увольнение, то это надо распространить на всех. Иначе это будет нарушение прав других групп работников.

Кроме того, у нас уже есть уголовная ответственность за невыплату зарплат. Однако она наступает только если есть умысел работодателя на обман работника. Также будет и в случае с увольнением. Доказать умысел на увольнение по возрасту, а не по другим причинам, будет очень сложно.

Работодатели тоже будут не в восторге, так как это очередная криминализация их обычной оперативной деятельности. Несмотря на действующую с 2013 года норму, запрещающую обуславливать отказ в приеме на работу возрастом, на практике существует фактический возраст отсечения — 45 лет. В итоге людей пожилого возраста еще меньше будут брать на работу из-за этих рисков.

«СП»: — То есть вы — КТР против уголовной ответственности работодателей?

— Мы в целом не поддерживаем пакет мер, предложенных правительством и эту меру в частности, потому что они еще недостаточно проработаны и там отсутствуют ответы на основные вопросы о том, что будет происходить на рынке труда. Во-первых, каким образом правительство планирует вывести зарплаты людей из тени? Это ведь основная причина, почему якобы не хватает денег в Пенсионном фонде. А во-вторых, каким образом правительство собирается создать в экономике достаточное количество рабочих мест, чтобы были трудоустроены как пожилые, так и молодые люди?

Поэтому все эти меры — попытка придать пенсионному закону некую «проходимость» среди трехсторонних партнеров, «смазать» его. Не более того.

— Мне чрезвычайно неловко, поскольку как представитель профсоюзов я должен выступать против увольнения любых людей, — говорит секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков . — Но в трудовом законодательстве, что в социалистическом — в Советском Союзе, что в капиталистическом — сейчас, нормы увольнения наличествуют. Как Минтруд собирается запретить увольнять людей предпенсионного возраста, я не представляю.

«СП»: — Тогда зачем такое предлагать?

— Предположу, что это элемент кампании по пиар-сопровождению закона о повышении пенсионного возраста. Не удивлюсь, если Минздрав сейчас предложит пускать пожилых работников в поликлиники без очереди, а Министерство образования пообещает им бесплатное второе высшее образование. Перед тем как предлагать такие странные и слабореализуемые, инициативы Минтруд должен разобраться с первоочередными вопросами. Например, с долгами по заработной плате. Вот это реальная проблема.

— Даже если уголовная ответственность за увольнение по возрасту будет введена, очень сложно будет отслеживать такие случаи, — уверена руководитель службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter Мария Игнатова . — Со слов соискателей, чаще всего им отказывают именно по причине возраста — мы делали исследования на эту тему. Хотя в стране и принят закон, запрещающий такую дискриминацию.

Есть несколько сценариев развития событий. Один — позитивный. Мы ждем бума на рынке образования для возрастных сотрудников. Другой сценарий — работодатели могут начать расставаться с работниками за несколько лет до наступления предпенсионного возраста. Пока предложение об уголовной ответственности выглядит как попытка успокоить соискателей. Но это хорошо только в теории.

По мнению адвоката и правозащитника Дмитрия Аграновского бизнес-сообщество может спать спокойно — в тюрьму их сажать не будут.

— Это абсолютно декларативная мера, имитация бурной деятельности. На фоне этой варварской реформы, а по сути отмены пенсий для большинства людей, они предлагают меры, которые должны показать якобы имеющуюся заботу государства о людях предпенсионного возраста. Это просто пиар, причем неудачный. На практике это неосуществимо. Работодатель все равно найдет тысячу способов избавиться от своего работника.

«СП»: — Например?

— Например, совсем недавно прозвучало предложение увольнять работников в связи с утратой доверия. Ведь государство — это орудие классовых интересов. Поскольку у нас оно буржуазное, то господствующий класс найдет способ их соблюсти.

«СП»: — Есть ли шансы на принятие таких поправок в УК РФ?

— Скорее всего их даже не будут вносить. Но то, что такие предложения поступают, показывает некую озабоченность государства серьезностью проблемы. Это же по сути, второе издание гайдаровских реформ. Тридцать лет в стране идут непопулярные реформы. А когда начнутся популярные реформы? Например, национализация нефтяной отрасли, высокий подоходный налог для богатых?

А вот руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов , напротив, верит в эффективность жесткого наказания для работодателей.

— В связи с повышением пенсионного возраста возникнет проблема трудоустройства пожилых людей, которых компании неохотно берут на работу. Уголовная ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста — мера, которая проблему не решит, но и лишней ее назвать нельзя, так как это предотвратит случаи такого увольнения. Возможно, даже больший эффект принесут «горячие линии» для жалоб на нарушения. Внимание к каждому случаю увольнения по инициативе работодателя, скорее всего, поможет снизить число незаконных увольнений. Работодатели не будут рисковать, если создать систему эффективной защиты работников.

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