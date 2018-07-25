Зоны отдыха и детские площадки благоустроят у ФОК «Лама» в Волоколамске

Волоколамске благоустроят два общественных пространства — пешеходную зону Ново-Солдатской улицы и сквер перед физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) «Лама», говорится в сообщении главного управления архитектуры и градостроительства Московской области

«В центральной части Волоколамска, расположенного на северо-западе Московской области, планируется благоустроить две территории: пешеходную зону вдоль улицы Ново-Солдатская, на отрезке между съездом с Новорижского шоссе и улицей Колхозная, а также сквер перед зданием физкультурно-оздоровительного комплекса «Лама» с небольшим участком Ново-Солдатского переулка», — говорится в сообщении.

Ново-Солдатская улица в результате благоустройства превратится в полноценную пешеходную зону с деревьями, городской мебелью, новым освещением. Протяженность пешеходной зоны составит около 800 метров. На протяжении всей улицы появятся организованные автомобильные стоянки и мощение дороги.

«Работы по благоустройству будут проходить в рамках программы по формированию комфортной городской среды», — сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко

Общественное пространство перед ФОК «Лама» получит новые детские площадки и зоны отдыха с уличной мебелью. В сквере перед ФОК активно озеленяют газоны, высаживают кустарники и новые деревья. Кроме того, здесь появится сухой фонтан.

«Проект благоустройства затрагивает важную часть Волоколамска, облик которой существенно влияет на восприятие города. Территория перед ФОК «Лама» — одна из самых оживленных в городе, поэтому наша основная задача — дополнить ее всеми необходимыми элементами для формирования комфортного городского пространства», — сказал главный архитектор Московской области Михаил Хайкин

Высадить новые деревья и поставить скамейки планируется и в Ново-Солдатском сквере. Общая площадь благоустройства общественных пространств составляет 3,6 гектара.

Также в Волоколамске планируют благоустроить площадь перед старейшим железнодорожным вокзалом 1901 года постройки. В сквере перед вокзалом спроектируют полноценную зону отдыха.