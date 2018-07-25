«Степной цветок». Более 30 млн зрителей увидели «Алтаргану» в прямом эфире

Как из Иркутска объединить весь монголоязычный мир в единое информационное пространство? Ответ на этот вопрос теперь знают в областной телекомпании «АИСТ», которая в июле провела прямой эфир Международного фестиваля бурятской культуры «Алтаргана-2018» на три российских региона и две зарубежных страны.

Особое доверие

Бурятии, Забайкальского края, Открытие и закрытие фестиваля в режиме реального времени увидели зрители Иркутской области Монголии и автономного района Внутренняя Монголия в Китае . Это событие можно считать поистине уникальным — и по масштабу зрительской аудитории, и по инженерно-техническому решению, и потому что произошло оно впервые как в истории телекомпании, так и в истории «Алтарганы».

«Из 19 лет, что я работаю на телеканале, это самый высокий полёт «АИСТА», потому что другого регионального канала, который бы смог вещать в прямом эфире на три субъекта Российской Федерации и на две зарубежных страны, я не знаю, — заявил генеральный директор компании Амгалан Базархандаев. — Создать такое единое информпространство для всего монголоязычного мира нам удалось совместно с телекомпаниями-партнёрами «ТИВИКОМ» (Бурятия), «АЛЬТЕС» (Забайкалье), UBS (Монголия), «Монгол Одон» (Китай)».

Иркутяне сотрудничают с ними почти 17 лет, и это обстоятельство сыграло большое значение при организации прямого эфира. Уже тот факт, что коллеги подарили «аистятам» своё праймовое время — с 17 до 20 часов, а значит, лишились определённой части дохода, говорит о многом.

«Яркие культурные и спортивные мероприятия «Алтарганы» всегда вызывают интерес у телезрителей, поэтому в UBS даже не стоял вопрос: присоединяться или нет к прямому эфиру наших иркутских коллег», — прокомментировал заместитель генерального директора монгольской компании Жигмэддорж Баяр.

Но особенно важным, по мнению Амгалана Базархандаева, было доверие, которое оказали иркутскому региональному каналу в Монголии и Китае, разрешив выйти в прямой телеэфир в своих странах. Ведь это накладывало на наших ведущих огромную ответственность за каждое произнесённое слово.

Через тысячи километров

Улан-Удэ, Кроме прямой трансляции открытия и закрытия фестиваля телезрители также могли посмотреть «Дневник „Алтарганы“, который для них помимо иркутян делали съёмочные группы из Читы Улан-Батора . Каждый день, пока шёл фестиваль, они разъезжались по тем местам, где проходили мероприятия, монтировали отснятый материал и передавали готовые сюжеты по всем каналам.

Технически эфир прошёл практически безупречно, считают телевизионщики. К нему готовились больше месяца, причём не только в Иркутске, но и везде, где шла трансляция фестиваля. Как говорят в телекомпании, с людьми, которые отвечали за организацию этого эфира в соседних регионах и за границей, они созванивались чаще, чем со своими родителями.

»Такая трансляция зависит от многих факторов — начиная с качества соединения на месте события, заканчивая мощностью эфирных компьютеров в телестудиях партнёров, — пояснил Амгалан Базархандаев. — Сигнал принимали два спутника «Экспресс АМ-5» и «DDCH Азия стар», он должен был быть устойчивым на протяжении нескольких тысяч километров, и наши специалисты практически ежедневно проверяли его приём во всех регионах и странах».

«Во время трансляции зрители звонили и писали нам в режиме онлайн, задавали много вопросов. Да и сейчас ещё обсуждают праздник в соцсетях, благодарят за отличную возможность увидеть фестиваль», — говорит Галина Соболева, редактор международного отдела иркутской телекомпании.

Эмоции и драйв

Ещё одним достижением «аистят» можно смело назвать то, что открытие и закрытие фестиваля шли в эфире на четырёх языках: русском, бурятском, монгольском и китайском. Трансляцию вели иркутяне Галина Тюрнева и Юрий Сайдуков, Лахма из Монголии, а также Настя Сунь из Китая, которая сейчас учится журналистике в Иркутске.

«Участие в таком проекте было очень ответственно, ведь меня смотрели на родине, поэтому готовилась серьёзно, искала интересные истории о национальных традициях бурятского народа, у которого есть много схожего с моими соотечественниками», — поделилась девушка.

«Настя — настоящая находка нашего канала. Она впервые в жизни вела прямую трансляцию в телеэфире, да и перед камерой стояла только второй раз в жизни, но очень быстро адаптировалась и здорово справилась, уверенно держалась в кадре и ничем не выдала своего волнения», — рассказала Галина Соболева.

«Прямая трансляция — это очень сложно. Не всегда всё идёт по сценарию, надо быстро подстраиваться под изменения, не теряться и не паниковать и при этом вести прямой эфир, — отмечает Амгалан Базархандаев. — И с этой задачей отлично справилась вся наша команда: ведущие, режиссёры, монтажёры, инженеры, операторы, журналисты, водители… Они превратились в единый механизм, работающий чётко, как часы. Это непередаваемые атмосфера, эмоции и драйв».

Кстати

Многие телезрители, которые смотрели «Алтаргану» в прямом эфире, отметили удивительные костюмы ведущих. Как рассказали организаторы, для Галины Тюрневой и Насти Сунь их специально сшила дизайнер из Усть-Ордынского Аюна Романова. Костюм монгольской ведущей Лахмы был сшит для фестиваля национальной моды «Торго-шоу». Вообще, образ всех ведущих был продуман до мелочей — от костюма до причёски и макияжа.